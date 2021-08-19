Вечір втрачених шансів: "Зоря" з тріском програла "Рапіду" в Лізі Європи (відео)

Єдиний представник України в Лізі Європи пропустив три м'ячі у Відні і ризикує не вийти в груповий етап.

Луганська "Зоря" провела перший матч у плей-оф раунді кваліфікації Ліги Європи проти австрійського ФК "Рапід" (Відень).

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У перші 15 хвилин команда Віктора Скрипника змусила суперника хвилюватися: удари по воротах завдавали Владислав Кочергін і Аллах'яр Сайядманеш. Перший бив з дальньої дистанції і змусив Штребінгера відбивати м'яч кулаками, а другий обіграв голкіпера і слабо відправив м'яч у ближній кут — "Рапід" врятував захисник, який вчасно зреагував.

Господарі стримали стартовий натиск суперника і почекали свій момент. Микита Шевченко невдало вибив м'яч вперед, футболісти "Рапіда" впевнено зіграли на перехопленні і організували атаку, яка увінчалася точним ударом Таксіархіса Фунтаса — 1:0.

"Зоря" відразу ж відповіла моментом Кабаєва, але Владислав з передачі Сайядманеша потрапив точно в руки воротарю. Перша половина зустріч більше не потішила глядача моментами.

На початку другого тайму команди обмінялися небезпечними моментами, але Сайядманеш знову упустив шанс відзначитися у Відні. Його співвітчизник Шахаб, що вийшов на заміну замість Артема Громова, першим же дотиком міг зрівняти рахунок: під його якісний удар встиг в останній момент стрибнув Граймль і перевів м'яч на кутовий.

"Зоря" дуже старалася попереду, але незважаючи на це, примудрилася пропустити другий м'яч: Сергій Булеца необережно віддав передачу у штрафному майданчику австрійців, захисник суперника відправив довгу передачу вперед, де Ерджан Кара легко розібрався з Імерековим і відправив м'яч у нижній кут без шансів для Шевченка. Це 2:0 і для "Рапіда" справа була зроблена.

Але упустити можливість забити більше австрійці не могли собі дозволити: це Грюлль відкрився під передачу з правого флангу і в дотик пробив повз Микити Шевченка, який кинувся в іншу сторону — 3:0.

Після третього м'яча "Зоря" перестала активно йти вперед і завершила матч поразкою, яка істотно ускладнює шанси команди Віктора Скрипника пробитися в груповий етап Ліги Європи.

Зазначимо, що "Зоря" подала 13 кутових ударів і завдала 13 ударів по воротах суперника, але забити хоча б гол престижу так і не змогла.

Ліга Європи. Кваліфікація

Раунд плей-оф

"Рапід" (Відень, Австрія) — "Зоря" (Луганськ, Україна) — 3:0 (1:0)

Голи: 1:0, Фунтас, 29; 2:0, Кара, 78; 3:0, Грюлль, 85.

"Рапід": Штребінгер — Стойкович (Шик, 71), Граймль, М.Хофманн, Улльманн — Араз (Китагава, 79), Любічіч (Де.Петровіч, 80), Граховац (Л.Шустер, 79), Грюлль — Фунтас ( Кнасмюлльнер, 60), Кара.

"Зоря": М.Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньо — Громов (Шахаб, 63), Кабаєв (Хомченовський, 76), Назарин, Кочергін — Булеца, Сайядманеш (Овусу, 84).

Матч-відповідь відбудеться 26 серпня в Запоріжжі, на стадіоні "Славутич Арена" о 19:30 за київським часом.