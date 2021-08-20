Мадридский "Реал" продлил контракт с главной легендой команды

"Королевский" клуб продлил сотрудничество с самым преданным футболистом команды, который играет с 2009 года.

Мадридский "Реал" объявил о продлении контракта с лидером команды французским нападающим Каримом Бензема, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

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Новое соглашение заключено сроком до лета 2023 года. Бензема выступает за мадридский гранд более 12 лет – с 2009 года. С "Реалом" Бензема трижды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал трофей Лиги чемпионов.

Этим летом мадридский клуб принял итальянский специалист Карло Анчелотти, заменивший на посту главного тренера французского специалиста Зинедина Зидана. Первым делом Анчелотти вернул в состав полузащитника Гарета Бэйла, который прошлый сезон провел в аренде в английском "Тоттенхэме".

Место в стартовом составе нового сезона вернул и бельгиец Эден Азар, который прошлый сезон провел не очень удачно, преимущественно потратив время на восстановление после травм и набирание нужных кондиций для игры.

Вероятно, мадридский клуб больше не будет тратиться на трансферном рынке, на пресс-конференции главного тренера Анчелотти заметил, что доволен текущей ситуацией в команде.

Мадридский клуб усилился в межсезонье защитником "Баварии" Давидом Алабой, однако понес гораздо более серьезные потери в защите – команду покинул француз Рафаэль Варан, который перешел в "Манчестер Юнайтед", а также многолетний лидер команды испанец Серхио Рамос, который продолжит карьеру во французском "ПСЖ". К слову, испанец в новом клубе уже испытывает проблемы: руководство "ПСЖ" не очень довольно, как игрок общается с игроками и персоналом клуба и обещает, что если проблема не будет устранена, то игрок может быть переведен в резерв.