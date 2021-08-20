Мадридський "Реал" продовжив контракт з головною легендою команди

"Королівський" клуб продовжив співпрацю з найвідданішим футболістом команди, який грає з 2009 року.

Мадридський "Реал" оголосив про продовження контракту з лідером команди французьким нападником Карімом Бензема, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

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Нова угода укладена терміном до літа 2023 року. Бензема виступає за мадридський гранд більше 12 років — з 2009 року. З "Реалом" Бензема тричі ставав чемпіоном Іспанії і чотири рази вигравав трофей Ліги чемпіонів.

Цього літа мадридський клуб прийняв італійський фахівець Карло Анчелотті, який замінив на посту головного тренера французького фахівця Зінедіна Зідана. Насамперед Анчелотті повернув до складу півзахисника Гарета Бейла, який минулий сезон провів в оренді в англійському "Тоттенхемі".

Місце у стартовому складі нового сезону повернув і бельгієць Еден Азар, який минулий сезон провів не дуже вдало, переважно витративши час на відновлення після травм і набрання потрібних кондицій для гри.

Імовірно, мадридський клуб більше не буде витрачатися на трансферному ринку, на пресконференції головного тренера Анчелотті зауважив, що задоволений поточною ситуацією в команді.

Мадридський клуб підсилився в міжсезоння захисником "Баварії" Давідом Алаба, однак зазнав набагато серйозніших втрат у захисті — команду покинув француз Рафаель Варан, який перейшов у "Манчестер Юнайтед", а також багаторічний лідер команди іспанець Серхіо Рамос, який продовжить кар'єру у французькому "ПСЖ". До слова, іспанець в новому клубі вже має проблеми: керівництво "ПСЖ" не надто задоволене, як гравець спілкується з гравцями і персоналом клубу і обіцяє, що якщо проблема не буде усунена, то гравець може бути переведений в резерв.