Украинская гимнастка впечатлила подписчиков своими фотографиями в купальнике (фото)

Влада Никольченко с пользой проводит паузу в своей спортивной карьере.

Украинская художественная гимнастка Влада Никольченко поделилась фотографиями со своего отпуска.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Спортсменка отдыхала на Средиземном море и порадовала фанатов яркими фотографиями с курорта.

Под одним из постов 18-летняя гимнастка спросила мнение у своих подписчиков, какая из фотографий лучше, тем самым, озадачив подписчиков. Также она спросила читателей, как они думают, какой по счету купальник украинка сменила за время отдыха.

Влада Никольченко — лидер сборной Украины по художественной гимнастике, бронзовая призерка чемпионата мира (2019) и Европы (2019), чемпионка Украины (2020). Весной 2021 года девушка переболела коронавирусом и в апреле вернулась к тренировкам. Однако тяжело перенесенная болезнь повлияла на форму спортсменки и ей не удалось квалифицироваться на Олимпиаду — на турнире Гран-При в Израиле она заняла восьмое место. 30 июля 2021 года Влада Никольченко объявила о паузе в карьере.

На Олимпийских играх в Токио Украина была представлена в финале по художественной гимнастике Кристиной Пограничной и Викторией Оноприенко. Спортсменки заняли девятое и десятое места соответственно. Отметим, что по итогам соревнований в художественной гимнастике в России разгорелся скандал: их представительницы впервые за 25 лет не сумели выиграть золотую медаль на Олимпиаде. С 1988 года в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиадах золотые медали получали лишь советские, украинские и российские спортсменки. При этом участницы из РФ не уезжали без золота с Олимпийских игр в Атланте 1996 года.

Напомним, что на предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро украинка Анна Ризатдинова выиграла бронзовую медаль.