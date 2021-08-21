Українська гімнастка вразила підписників своїми фотографіями в купальнику (фото)

Влада Никольченко з користю проводить паузу в своїй спортивній кар'єрі.

Українська художня гімнастка Влада Никольченко поділилася фотографіями зі свого відпустки.

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Спортсменка відпочивала на Середземному морі і порадувала фанатів яскравими фотографіями з курорту.

Під одним з постів 18-річна гімнастка запитала думку у своїх передплатників, яка з фотографій краще, тим самим, спантеличивши підписників. Також вона запитала читачів, як вони думають, який за рахунком купальник українка змінила за час відпочинку.

Влада Никольченко — лідерка збірної України з художньої гімнастики, бронзова призерка чемпіонату світу (2019) і Європи (2019), чемпіонка України (2020). Навесні 2021 року дівчина перехворіла на коронавірус і в квітні повернулася до тренувань. Однак важко перенесена хвороба вплинула на форму спортсменки і їй не вдалося кваліфікуватися на Олімпіаду — на турнірі Гран-Прі в Ізраїлі вона посіла восьме місце. 30 липня 2021 року Влада Никольченко оголосила про паузу в кар'єрі.

На Олімпійських іграх в Токіо Україна була представлена у фіналі з художньої гімнастики Христиною Прикордонної та Вікторією Онопрієнко. Спортсменки зайняли дев'яте і десяте місця відповідно. Відзначимо, що за підсумками змагань в художній гімнастиці в Росії розгорівся скандал: їх представниці вперше за 25 років не зуміли виграти золоту медаль на Олімпіаді. З 1988 року в індивідуальному багатоборстві з художньої гімнастики на Олімпіадах золоті медалі отримували лише радянські, українські та російські спортсменки. При цьому учасниці з РФ не виїжджали без золота з Олімпійських ігор в Атланті 1996 року.

Нагадаємо, що на попередній Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро українка Анна Різатдінова виграла бронзову медаль.