"Не дождались гениального удара": лидера сборной Украины раскритиковали в Италии

Украинский полузащитник "Аталанты" не впечатлил болельщиков и прессу после дебютной игры нового чемпионата Италии.

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский провалился в первом матче итальянской Серии А в матче против "Торино".

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Украинец получил одну из худших оценок за игру от экспертов и журналистов – 5 очков из 10 возможных, за это итальянские СМИ раскритиковали игру Малиновского в чемпионате Италии.

La Gazzetta dello Sport отметила в своем репортаже о матче, что украинец сыграл не очень хорошо, но не считает игру полным провалом. Однако, итальянцы назвали Малиновского худшим по итогам матча в "Аталанте".

"Малиновский сыграл не очень: слишком плохо передвигался по полю, не предлагал себя партнерам и не искрил идеями. Это нормальное явление, ведь он приступил к тренировкам лишь 9 августа. Следует задать вопрос тренерскому штабу, появился ли он на поле, если бы была возможность ротации состава".

"От украинца ждали гениального точного удара и не дождались", – пишет Calcio Atalanta. Дело в том, что Малиновский прославился за "Аталанту" точными дальними ударами из-за пределов штрафной площади, а в этом матче он даже не предпринимал попыток ударить издали.

Сам Малиновский признал, что игра не складывалась и была тяжелой, поэтому попросил прощение за не слишком удачный старт сезона в своем Instagram.

Украинец написал, что хотелось хорошо начать новый чемпионат. Личные показатели разбирать не имеет смысла, если победила команда. Малиновский закончил свой пост словами "увидимся на поле", показав, что намерен исправить неудачный старт в следующих матчах.

У полузащитника "Аталанты" будет шанс показать себя в следующем туре против "Болоньи" – матч состоится 28 августа.