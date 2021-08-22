"Не дочекалися геніального удару": лідера збірної України розкритикували в Італії

Український півзахисник "Аталанти" не вразив уболівальників і пресу після дебютної гри нового чемпіонату Італії.

Український хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський провалився в першому матчі італійської Серії А в матчі проти "Торіно".

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Українець отримав одну з найгірших оцінок за гру від експертів і журналістів — 5 очок з 10 можливих, за це італійські ЗМІ розкритикували гру Малиновського в чемпіонаті Італії.

La Gazzetta dello Sport відзначила в своєму репортажі про матчі, що українець зіграв не дуже добре, але не вважає гру повним провалом. Однак, італійці назвали Малиновського гіршим за підсумками матчу в "Аталанті".

"Малиновський зіграв не дуже: занадто погано пересувався по полю, не пропонував себе партнерам і не іскрить ідеями. Це нормальне явище, адже він приступив до тренувань лише 9 серпня. Слід поставити запитання тренерському штабу, з'явився він на поле, якби була можливість ротації складу ".

"Від українця чекали геніального точного удару і не дочекалися", — пише Calcio Atalanta. Справа в тому, що Малиновський прославився за "Аталанту" точними дальніми ударами з-за меж штрафного майданчика, а в цьому матчі він навіть не робив спроб вдарити здалеку.

Сам Малиновський визнав, що гра не складалася і була важкою, тому попросив прощення за не надто вдалий старт сезону в своєму Instagram.

Українець написав, що хотілося добре почати новий чемпіонат. Особисті показники розбирати не має сенсу, якщо перемогла команда. Малиновський закінчив свій пост словами "побачимося на поле", показавши, що має намір виправити невдалий старт в наступних матчах.

У півзахисника "Аталанти" буде шанс показати себе в наступному турі проти "Болоньї" — матч відбудеться 28 серпня.