Призер Олимпиады Коляденко передарила "призовую" квартиру своему тренеру (фото)

Спортсменка отметила, что в нашей стране тренеров часто оставляют без внимания, но она хочет отблагодарить наставника, который работает с ней уже 8 лет.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по вольной борьбе Ирина Коляденко получила квартиру в Ирпене от главы Киевской ОГА Василия Володина. Об этом она написала в Facebook.

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У спортсменки нет собственной жилплощади, но она решила подарить эту квартиру своему тренеру Владимиру Яременко.

"Свое собственное жилье – это действительно была моя мечта, не менее желательная, чем олимпийская медаль, – написала она. – Но за всеми моими победами, стоит еще один человек. Это мой тренер, с которым я работаю на протяжении восьми лет".

Ирина написала, было время, когда тренер покупал ей одежду. "Маленькая дочь Татьяна и жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья!" – подчеркнула она.

Спортсменка отметила, что в нашей стране тренеров часто оставляют без внимания, но она хочет отдать подаренную ей квартиру заслуженному тренеру Украины Владимиру Яременко.

"Вы ее заслужили!!! А я продолжаю мечтать работать над воплощением своей мечты. А Вы мне как всегда поможете", – написала Коляденко, обращаясь к тренеру.

Отметим, что призеру Олимпиады подарили однокомнатную квартиру площадью 41 кв. м.

Пользователи под ее постом оставили в основном восторженные и благодарственные комментарии. Высказывались предположения, что в Киевской ОГА найдут возможность подарить квартиру и тренеру, и спортсменке.

Но были и такие, кто высказал недовольство и оскорбил спортсменку, за то, что она назвала главу ОГА "губернатором".

Напомним, на Олипиаде-2020 Коляденко в схватке за третье место победила Анастасию Григорьеву из Латвии со счетом 3:1. Отметим, что Григорьева – двукратный бронзовый призер чемпионатов мира.