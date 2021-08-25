Призерка Олімпіади Коляденко передарувала "призову" квартиру своєму тренеру (фото)

Спортсменка відзначила, що в нашій країні тренерів часто залишають без уваги, але вона хоче віддячити наставнику, який працює з нею вже 8 років.

Бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо з вільної боротьби Ірина Коляденко отримала квартиру в Ірпені від голови Київської ОДА Василя Володіна. Про це вона написала в Facebook.

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У спортсменки немає власного житла, але вона вирішила подарувати цю квартиру своєму тренеру Володимиру Яременку.

"Своє власне житло — це дійсно була моя мрія, не менш бажана, ніж олімпійська медаль, — написала вона. — Але за всіма моїми перемогами стоїть ще одна людина. Це мій тренер, з яким я працюю протягом восьми років".

Ірина написала, був час, коли тренер купував їй одяг. "Маленька донька Тетяна та дружина не бачать його місяцями, тому що він постійно зі мною на зборах. Знаходив кошти, щоб підтримати мене в першу чергу. Не маючи свого власного житла!" — підкреслила вона.

Спортсменка відзначила, що в нашій країні тренерів часто залишають без уваги, але вона хоче віддати подаровану їй квартиру заслуженому тренеру України Володимиру Яременку.

"Ви її заслужили!!! А я продовжую мріяти працювати над втіленням своєї мрії. А Ви мені як завжди допоможете", — написала Коляденко, звертаючись до тренера.

Відзначимо, що призерці Олімпіади подарували однокімнатну квартиру площею 41 кв. м.

Користувачі під її постом залишили в основному захоплені і вдячні коментарі. Висловлювалися припущення, що в Київській ОДА знайдуть можливість подарувати квартиру і тренеру, і спортсменці.

Але були й такі, хто залишився невдоволеним і образив спортсменку, за те, що вона назвала главу ОДА "губернатором".

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 Коляденко в сутичці за третє місце перемогла Анастасію Григор'єву з Латвії з рахунком 3:1. Відзначимо, що Григор'єва — дворазова бронзова призерка чемпіонатів світу.