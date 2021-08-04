Борчиня Коляденко виграла бронзу на Олімпіаді в Токіо

Україна виграла восьму бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо.

Українська спортсменка Ірина Коляденко виграла бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо в боротьбі.

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У сутичці за третє місце українка перемогла Анастасію Григор'єву з Латвії з рахунком 3:1.

Зазначимо, що Григор'єва — дворазова бронзова призерка чемпіонатів світу.

У півфінальній сутичці українка Коляденко всуху поступилася чемпіонці світу 2019 року Айсулуу Тинибековій з Киргизстану — 0:10.

На старті змагань українка пройшла представницю Нігерії Амінат Аден завдяки перемозі на туше. Також завдяки туше була повалена Лун Цзя з Китаю в чвертьфіналі.

Раніше Фокус повідомляв, що український борець Жан Беленюк виграв перше золото України на Олімпіаді в Токіо.

Також ми повідомляли, що український борець Парвіз Насібов виграв срібло на Олімпіаді в Токіо. У фінальній сутичці він програв іранському борцю Мухаммадалі Гераеї.

Крім того, сьогодні українські синхроністки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук виграли бронзу на Олімпіаді в Токіо. Так, уперше в історії Олімпійських ігор Україна завоювала медалі в синхронному плаванні.

Нагадаємо, днем раніше бронзову медаль у вільній боротьбі завоювала українка Алла Черкасова, яка здобула перемогу в сутичці з олімпійською чемпіонкою 2016 року японкою Сарою Досьо.

Наразі Україна завоювала на Олімпійських іграх у Токіо 1 золото, 2 срібні медалі та 8 бронзових.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україну на цих змаганнях представляють 157 спортсменів у 25 видах спорту.

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