Борчиха Коляденко выиграла бронзу на Олимпиаде в Токио

Украина выиграла восьмую бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Украинская спортсменка Ирина Коляденко выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио в борьбе.

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В схватке за третье место украинка победила Анастасию Григорьеву из Латвии со счетом 3:1.

Отметим, что Григорьева – двукратная бронзовая призерка чемпионатов мира.

В полуфинальной схватке украинка Коляденко всухую уступила чемпионке мира 2019 года Айсулуу Тыныбековой из Киргизстана – 0:10.

На старте соревнований украинка прошла представительницу Нигерии Аминат Адении благодаря победе на туше. Также благодаря туше была повержена Лун Цзя из Китая в четвертьфинале.

Ранее Фокус сообщал, что украинский борец Жан Беленюк выиграл первое золото Украины на Олимпиаде в Токио.

Также мы сообщали, что украинский борец Парвиз Насибов выиграл серебро на Олимпиаде в Токио. В финальной схватке он проиграл иранскому борцу Мохаммаду Резе Гераи.

Кроме того, сегодня украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук выиграли бронзу на Олимпиаде в Токио. Таким образом, впервые в истории Олимпийских игр Украина завоевала медали в синхронном плавании.

Напомним, днем ранее бронзовую медаль в вольной борьбе завоевала украинка Алла Черкасова, которая одержала победу в схватке с олимпийской чемпионкой 2016 года японкой Сару Досе.

На данный момент Украина завоевала на Олимпийских играх в Токио 1 золото, 2 серебряные медали и 8 бронзовых.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта.

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