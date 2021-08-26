Украинские гранды узнают соперников в Лиге чемпионов: где и когда смотреть жеребьевку

Украина в самом престижном европейском клубном турнире будет представлена донецким "Шахтером" и киевским "Динамо"

В четверг, 26 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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Украина в самом престижном футбольном турнире Европы будет представлена двумя клубами. Киевское "Динамо" на правах чемпиона страны получило прямую путевку в групповой этап, а донецкий "Шахтер" преодолел сито квалификации, обыграв бельгийский "Генк" и французский "Монако".

С кем сыграют "Шахтер" и "Динамо"?

Все клубы разделены на четыре корзины в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. В свою очередь, клубный рейтинг формируется на основе последних выступлений клубов в еврокубках. "Шахтер" попал в третью корзину, а "Динамо" — в четвертую. Клубы из одной страны также не смогут попасть в одну группу. Также соперниками украинских клубов не могут быть команды из России.

Состав корзин перед жеребьевкой Лиги чемпионов УЕФА

[ + – ] Состав корзин перед жеребьевкой Лиги чемпионов Фото: УЕФА

Корзина 1: "Челси" (Англия), "Вильярреал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Интер" (Италия), "Бавария" (Германия), "Лилль" (Франция), "Спортинг" (Португалия).

Корзина 2: "Реал" (Испания), "Барселона" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), ПСЖ (Франция), "Ливерпуль" (Англия), "Севилья" (Испания), "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Корзина 3: "Порту" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды), "Шахтер" (Украина), РБ "Лейпциг" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Бенфика" (Португалия), "Аталанта" (Италия), "Зенит" (Россия).

Корзина 4: "Бешикташ" (Турция), "Динамо" Киев (Украина), "Брюгге" (Бельгия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Милан" (Италия), "Мальме" (Швеция), "Вольфсбург" (Германия), "Шериф" (Молдова).

Где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов УЕФА?

В Украине жеребьевку самого престижного клубного турнира Европы покажет официальный транслятор турниров УЕФА — медиасервис MEGOGO. Начало трансляции — в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, "Шахтер" одержал победу в двухматчевом противостоянии с "Монако" в овертайме: решающий мяч "горняки" провели на 114-й минуте.