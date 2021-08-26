Українські гранди дізнаються суперників у Лізі чемпіонів: де і коли дивитися жеребкування
Україна в найпрестижнішому європейському клубному турнірі буде представлена донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо"
У четвер, 26 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.
Україна в найпрестижнішому футбольному турнірі Європи буде представлена двома клубами. Київське "Динамо" на правах чемпіона країни отримало пряму путівку в груповий етап, а донецький "Шахтар" подолав сито кваліфікації, обігравши бельгійський "Генк" і французький "Монако".
З ким зіграють "Шахтар" і "Динамо"?
Усі клуби розділені на чотири кошики згідно з клубним рейтингом УЄФА. У свою чергу, клубний рейтинг формується на основі останніх виступів клубів у єврокубках. "Шахтар" потрапив у третій кошик, а "Динамо" — у четвертий. Клуби з однієї країни також не зможуть потрапити в одну групу. Також суперниками українських клубів не можуть бути команди з Росії.
Склад кошиків перед жеребкуванням Ліги чемпіонів УЄФА
Кошик 1: "Челсі" (Англія), "Вільярреал" (Іспанія), "Атлетіко" (Іспанія), "Манчестер Сіті" (Англія), "Інтер" (Італія), "Баварія" (Німеччина), "Лілль" ( Франція), "Спортинг" (Португалія).
Кошик 2: "Реал" (Іспанія), "Барселона" (Іспанія), "Ювентус" (Італія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), ПСЖ (Франція), "Ліверпуль" (Англія), "Севілья" (Іспанія), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).
Кошик 3: "Порту" (Португалія), "Аякс" (Нідерланди), "Шахтар" (Україна), РБ "Лейпциг" (Німеччина), "Зальцбург" (Австрія), "Бенфіка" (Португалія), "Аталанта" (Італія), "Зеніт" (Росія).
Кошик 4: "Бешикташ" (Туреччина), "Динамо" Київ (Україна), "Брюгге" (Бельгія), "Янг Бойз" (Швейцарія), "Мілан" (Італія), "Мальме" (Швеція), "Вольфсбург" (Німеччина), "Шериф" (Молдова).
Де дивитися жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА?
В Україні жеребкування найпрестижнішого клубного турніру Європи покаже офіційний транслятор турнірів УЄФА — медіасервіс MEGOGO. Початок трансляції — о 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, "Шахтар" здобув перемогу у двоматчевому протистоянні з "Монако" в овертаймі: вирішальний м'яч "гірники" забили на 114-й хвилині.