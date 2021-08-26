Без сюрпризов: "Заря" во второй раз проиграла "Рапиду" и выбыла из Лиги Европы (видео)

Луганский клуб снова пропустил три мяча от австрийцев и продолжит еврокубковую кампанию в Лиге конференций

В Запорожье завершился матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы, в котором луганская "Заря" принимала венский "Рапид".

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После первого матча, который луганчане проиграли со счетом 0:3, шансы хозяев на выход в групповой этап второго по престижности еврокубка были сугубо теоретическими. И все же, ответная игра оставляла болельщикам "Зари" надежду.

Но у "Рапида" были свои планы на матч и чтобы соперник даже не подумал осуществить героический камбэк, австрийцы забили два мяча уже в первые 15 минут. Сначала Марко Грюлль, а затем и Лео Граймль с интервалом в пять минут огорчили Никиту Шевченко и фактически, закрыли вопрос о победителе в этом противостоянии.

К чести "Зари", команда попыталась навязать расслабившемуся сопернику борьбу. Под занавес первого тайма ударом головой отличился Александр Гладкий, сделав общий счет противостояния не таким обидным. Но развить этот успех не удалось — более того, после перерыва "Рапид" забил снова. Это Фунтас напомнил защитникам "Зари", кого они забыли накрыть и в первом матче, и в ответном.

Тем не менее, "Заря" до конца матча смогла забить еще один мяч. Шахаб заработал пенальти и сам же его реализовал. После завершения матч на табло "Славутич Арене" горели цифры 2:3 — так луганчане завершили свой путь в Лиге Европы и теперь сыграют в утешительном турнире — Лиге конференций.

[ + – ] Заря - Рапид - 2:3. Обзор матча

Лига Европы. Квалификация. Плей-офф

"Заря" (Луганск, Украина) — "Рапид" (Вена, Австрия) — 2:3

Голы: 0:1, Грюлль, 10; 0:2, Граймль, 15; 1:2, Гладкий, 40; 1:3, Фунтас, 68; 2:3, с пенальти, Шахаб, 87.

"Заря": Н.Шевченко — Мацапура, Вернидуб, Цвек, Жуниньо — Хомченовский, Кочергин, Назарина — Громов, Сайядманеш, Гладкий.

"Рапид": Гартлер — Стойкович, Граймль, Хофманн (Виммер, 67), Улльманн — Аразе (Шик, 30), Любичич (Петрович, 66), Граховац (Шустер, 66), Грюлль — Фунтас, Кара (Кнасмюлльнер, 76).