Без сюрпризів: "Зоря" вдруге програла "Рапіду" і вибула з Ліги Європи (відео)

Луганський клуб знову пропустив три м'ячі від австрійців і продовжить єврокубкову кампанію в Лізі конференцій

У Запоріжжі завершився матч плей-оф раунду кваліфікації Ліги Європи, у якому луганська "Зоря" приймала віденський "Рапід".

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Після першого матчу, який луганчани програли з рахунком 0: 3, шанси господарів на вихід у груповий етап другого за престижністю єврокубку були суто теоретичними. І все ж, гра у відповідь залишала вболівальникам "Зорі" надію.

Але в "Рапіда" були свої плани на матч і, щоб суперник навіть не подумав здійснити героїчний камбек, австрійці забили два м'ячі вже в перші 15 хвилин. Спочатку Марко Грюлль, а потім і Лео Граймль з інтервалом у п'ять хвилин засмутили Микиту Шевченка і фактично закрили питання про переможця в цьому протистоянні.

До честі "Зорі", команда спробувала нав'язати розслабленому супернику боротьбу. Під завісу першого тайму ударом головою відзначився Олександр Гладкий, зробивши загальний рахунок протистояння не таким образливим. Але розвинути цей успіх не вдалося — більше того, після перерви "Рапід" забив знову. Це Фунтас нагадав захисникам "Зорі", кого вони забули накрити і в першому матчі, і в повторному.

Проте, "Зоря" до кінця матчу змогла забити ще один м'яч. Шахаб заробив пенальті і сам же його реалізував. Після завершення матчу на табло "Славутич Арени" горіли цифри 2: 3 — так луганчани завершили свій шлях у Лізі Європи і тепер зіграють у втішному турнірі — Лізі конференцій.

[ + – ] Зоря — Рапід — 2: 3. огляд матчу

Ліга Європи. Кваліфікація. Плей-оф

"Зоря" (Луганськ, Україна) — "Рапід" (Відень, Австрія) — 2: 3

Голи: 0: 1, Грюлль, 10; 0: 2, Граймль, 15; 1: 2, Гладкий, 40; 1: 3, Фунтас, 68; 2: 3, з пенальті, Шахаб, 87.

"Зоря": М. Шевченко — Мацапура, Вернидуб, Цвек, Жуніньйо — Хомченовський, Кочергін, Назарина — Громов, Сайядманеш, Гладкий.

"Рапід": Гартлер — Стойкович, Граймль, Хофманн (Віммер, 67), Улльманн — Аразе (Шик, 30), Любичич (Петрович, 66), Граховац (Шустер, 66), Грюлль — Фунтас, Кара (Кнасмюллнер, 76).