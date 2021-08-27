"Перед "Бенфикой" будет много разговоров с Яремчуком", — капитан "Динамо" о жребии в ЛЧ

Сергей Сидорчук рассчитывает на поддержку болельщиков и считает, что перемены в "Баварии" и "Барселоне" не должны расслаблять киевлян

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук поделился мыслями относительно итогов жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, информирует пресс-служба чемпионов Украины.

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Согласно жребию, киевский клуб сыграет против мюнхенской "Баварии", каталонской "Барселоны" и лиссабонской "Бенфики".

По словам Сидорчука, в "Динамо" не рассчитывали получить легких соперников и осознавали, что любой исход жеребьевки означал бы попадание в тяжелую группу.

Говоря о предстоящих оппонентах, капитан киевского клуба рассказал, что перемены в "Баварии", у которой в летнее межсезонье сменился главный тренер, и "Барселоны", которую покинул многолетний лидер Лионель Месси, не делают соперников слабее.

"Бавария" – это всегда топ-оппонент, немецкую команду отличает серьезная игровая дисциплина и впечатляющая физическая подготовка.

Все наслышаны о так называемых трудностях "Барселоны". При этом состав у каталонцев отменный, есть целый ряд исполнителей высокого уровня, что мы ощутили на себе в прошлом сезоне. Даже без Месси "Барса" – это грозная сила, с которой будут считаться все команды в Европе", — рассказал Сидорчук клубной пресс-службе.

Что касается матча против "Бенфики", которую в летнее межсезонье усилил украинский форвард Роман Яремчук, Сергей Сидорчук отметил, что "Динамо" будет готовиться ко встрече не с одним игроком, а комплексно оценит соперника.

"В минувшем чемпионате Португалии они заняли третье место, а значит уровень мотивации в нынешнем сезоне будет выше обычного. Конечно, перед матчами с лиссабонской командой будет много разговоров о противостоянии с Романом Яремчуком, но это больше тема для прессы и болельщиков", — отметил капитан "Динамо".

Также футболист призвал болельщиков прийти на НСК "Олимпийский" на каждый домашний матч "Динамо". По его словам, команда переживает совершенно другие эмоции, когда ощущает поддержку заполненного стадиона.

Детальное расписание матчей в группе Е будет опубликовано позже.

Напомним, что "Динамо" получило прямую путевку в Лигу чемпионов УЕФА, благодаря чемпионскому титулу. Вице-чемпион страны, донецкий "Шахтер" боролся за путевку в групповой этап в квалификации: команда Роберто Де Дзерби прошла бельгийский "Генк" и французский "Монако".