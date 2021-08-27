"Перед "Бенфікою" буде багато розмов з Яремчуком", — капітан "Динамо" про жереб в ЛЧ

Сергій Сидорчук розраховує на підтримку вболівальників і вважає, що зміни в "Баварії" і "Барселоні" не повинні розслабляти киян.

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук поділився думками щодо підсумків жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, інформує пресслужба чемпіонів України.

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Згідно із жеребом, київський клуб зіграє проти мюнхенської "Баварії", каталонської "Барселони" і лісабонської "Бенфіки".

За словами Сидорчука, в "Динамо" не розраховували отримати легких суперників та усвідомлювали, що будь-який результат жеребкування означав би потрапляння у важку групу.

Говорячи про майбутніх опонентів, капітан київського клубу розповів, що зміни в "Баварії", в якої в літнє міжсезоння змінився головний тренер, і "Барселони", яку покинув багаторічний лідер Ліонель Мессі, не роблять суперників слабкішими.

"Баварія" — це завжди топопонент, німецьку команду відрізняє серйозна ігрова дисципліна і разюча фізична підготовка.

Усі чули про так звані труднощі "Барселони". При цьому склад у каталонців відмінний, є низка виконавців високого рівня, що ми відчули на собі в минулому сезоні. Навіть без Мессі "Барса" — це грізна сила, з якою будуть рахуватися всі команди в Європі", — розповів Сидорчук клубній пресслужбі.

Що стосується матчу проти "Бенфіки", яку в літнє міжсезоння посилив український форвард Роман Яремчук, Сергій Сидорчук зазначив, що "Динамо" буде готуватися до зустрічі не з одним гравцем, а комплексно оцінить суперника.

"У минулому чемпіонаті Португалії вони посіли третє місце, а значить рівень мотивації в нинішньому сезоні буде вище звичайного. Звичайно, перед матчами з лісабонською командою буде багато розмов про протистояння з Романом Яремчуком, але це більше тема для преси й уболівальників", — зазначив капітан "Динамо".

Також футболіст закликав уболівальників прийти на НСК "Олімпійський" на кожен домашній матч "Динамо". За його словами, команда переживає зовсім інші емоції, коли відчуває підтримку заповненого стадіону.

Детальний розклад матчів у групі Е буде опублікований пізніше.

Нагадаємо, що "Динамо" отримало пряму путівку в Лігу чемпіонів УЄФА, завдяки чемпіонському титулу. Віце-чемпіон країни, донецький "Шахтар" боровся за путівку в груповий етап у кваліфікації: команда Роберто Де Дзербі пройшла бельгійський "Генк" і французький "Монако".