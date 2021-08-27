Бывший тренер "Шахтера" вернулся в Украину и отправился на передовую

Португалец Паулу Фонсека посетил прифронтовой город и побывал на детской тренировке в рамках социального проекта

Экс-главный тренер "Шахтера" и "Ромы" Паулу Фонсека снова прибыл в Украину.

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Португальский специалист приехал в прифронтовой Торецк и посетил детскую тренировку в рамках социального проекта ФК "Шахтер" — "Давай, играй".

Фонсека охотно раздавал автографы и фотографировался с детьми на фоне ветхих трибун местного стадиона. В Торецке футболом занимается 80 детей, хотя город находится всего в 22 километрах от линии разграничения.

[ + – ] Паулу Фонсека посетил прифронтовой Торецк

Этим летом Фонсека покинул "Рому". В СМИ активно отправляли португальца в один из английских клубов, но в итоге сделка не состоялась и 48-летний тренер все еще пребывает в статусе свободного агента. На его место в римский клуб пришел его же соотечественник — легендарный Жозе Моуриньо. К слову, "Особенного" также скоро ждет визит в Украину — согласно жребию группового этапа Лиги Конференций "Рома" сыграет с луганской "Зарей".

Напомним, что Паулу Фонсека работал в "Шахтере" с 2016 по 2019 года. За это время под его руководством "горняки" выиграли три чемпионства и три Кубка Украины, а также Суперкубок страны (2017). Португалец также женат на украинке — бывшем пресс-секретаре Рината Ахметова Катерине Остроушко. Пара воспитывает сына Мартина.

После того, как "Шахтер" подписал контракт с Роберто Де Дзерби, Фонсека категорически поддержал это назначение, отметив, что донецкий клуб не мог сделать лучшего выбора. Португальский специалист отметил, что если бы руководство "Шахтера" обратилось к нему за советом, он так же порекомендовал бы кандидатуру Роберто Де Дзерби.