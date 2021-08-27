Колишній тренер "Шахтаря" повернувся в Україну і відправився на передову

Португалець Паулу Фонсека відвідав прифронтове місто і побував на дитячому тренуванні в межах соціального проекту

Ексголовний тренер "Шахтаря" і "Роми" Паулу Фонсека знову прибув в Україну.

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Португальський фахівець приїхав у прифронтовий Торецьк і відвідав дитяче тренування в межах соціального проекту ФК "Шахтар" — "Давай, грай".

Фонсека охоче роздавав автографи і фотографувався з дітьми на тлі старих трибун місцевого стадіону. У Торецьку футболом займається 80 дітей, хоча місто розташоване всього в 22 кілометрах від лінії розмежування.

[ + – ] Паулу Фонсека відвідав прифронтовий Торецьк

Цього літа Фонсека покинув "Рому". У ЗМІ активно відправляли португальця в один з англійських клубів, але в підсумку угода не відбулася, і 48-річний тренер все ще перебуває в статусі вільного агента. На його місце в римський клуб прийшов його ж співвітчизник — легендарний Жозе Моуріньйо. До слова, "Особливого" також скоро чекає візит в Україну — згідно з жеребкуванням групового етапу Ліги Конференцій, "Рома" зіграє з луганською "Зорею".

Нагадаємо, що Паулу Фонсека працював у "Шахтарі" з 2016 по 2019 роки. За цей час під його керівництвом "гірники" виграли три чемпіонства і три Кубки України, а також Суперкубок країни (2017). Португалець також одружений з українкою — колишньою прессекретаркою Ріната Ахметова Катериною Остроушко. Пара виховує сина Мартіна.

Після того, як "Шахтар" підписав контракт із Роберто Де Дзербі, Фонсека категорично підтримав це призначення, зазначивши, що донецький клуб не міг зробити кращого вибору. Португальський фахівець відзначив, що якби керівництво "Шахтаря" звернулося до нього за порадою, він так само порекомендував би кандидатуру Роберто Де Дзербі.