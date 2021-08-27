Бегунья Тимановская продала свою серебряную медаль за $21 тыс. (фото)

Серебряную медаль Европейских игр 2019 года приобрел неизвестный покупатель из Соединенных Штатов.

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая была снята из соревнований в Токио после критики своего тренерского состава, выставила на продажу в eBay свою серебряную медаль, завоеванную на Европейских играх 2019 в Минске. Медаль была куплена на аукционе за 21 000 долларов. Об этом информирует Фонд спортивной солидарности.

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Имя покупателя пока не разглашается, но известно, что он из США и имеет солидное количество сделок на еВау.

"Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что ее купят за такую ​​сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться. Сумма очень большая и мы направим ее на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, на соревнования" — комментирует спортсменка

Полученные деньги Тимановская намерена направить в Фонд спортивной солидарности. Это организация, которая объединяет спортсменов Беларуси, выступивших год назад против режима Александра Лукашенко.

Ранее мы сообщали, что Тимановская выставила на аукцион свою медаль со стартовой ценой лота в 5 000 долларов.

Как известно, во время проведения соревнований в Токио Тимановская раскритиковала руководство своей сборной, после чего ее поставили на дистанцию (эстафета 4 по 400 метров), к которой она не была готова, так как не было сдано необходимого количества допинг-тестов. После попытки насильно вывезти спортсменку в Минск, она попросила убежища в Японии.

Белорусская спортсменка намерена оставаться в Польше, о чем она заявила на пресс-конференции в Варшаве.