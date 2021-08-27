Бігунка Тімановська продала свою срібну медаль за $ 21 тис. (Фото)

Срібну медаль Європейських ігор 2019 року придбав невідомий покупець зі Сполучених Штатів.

Білоруська спортсменка Христина Тімановська, яка була знята зі змагань у Токіо після критики свого тренерського складу, виставила на продаж на eBay свою срібну медаль, завойовану на Європейських іграх 2019 у Мінську. Медаль була куплена на аукціоні за 21 000 доларів. Про це інформує Фонд спортивної солідарності.

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Ім'я покупця поки не розголошується, але відомо, що він із США і має солідну кількість угод на еВау.

"Я дуже щаслива, що ми змогли продати медаль. Навіть не очікувала, що її куплять за таку суму. Покупця поки не знаю, але хотіла б із ним познайомитися. Сума дуже велика, і ми направимо її на добру справу: на допомогу мені і постраждалим спортсменам, на їхню підготовку, на змагання," — коментує спортсменка

Отримані гроші Тімановська намір направити до Фонду спортивної солідарності. Це організація, яка об'єднує спортсменів Білорусі, які рік тому виступили проти режиму Олександра Лукашенка.

Раніше ми повідомляли, що Тімановська виставила на аукціон свою медаль зі стартовою ціною лота в 5 000 доларів.

Як відомо, під час проведення змагань у Токіо Тімановська розкритикувала керівництво своєї збірної, після чого її поставили на дистанцію (естафета 4 по 400 метрів), до якої вона не була готова, оскільки не було здано необхідної кількості допінг-тестів. Після спроби насильно вивезти спортсменку в Мінськ, вона попросила притулку в Японії.

Білоруська спортсменка має намір залишатися в Польщі, про що вона заявила на пресконференції у Варшаві.