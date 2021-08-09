Легкоатлетка Тимановська виставила срібну медаль на аукціон

Виручені кошти за продаж медалі будуть спрямовані у фонд допомоги вільних спортсменів Білорусі.

Білоруська бігунка Христина Тимановська виставила на аукціон в eBay свою срібну медаль, яку вона виграла на Європейських іграх у 2019 році в забігу на 100 метрів.

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Як наголошується в лоті, спортсменка продає одну з найдорожчих для себе речей. Ця медаль зі змагань була важлива для спортсменки, оскільки проходила на Батьківщині Тимановської — в Білорусі. Спортсменка зазначила, що заповнені трибуни стадіону тоді допомогли їй у важкий момент змагань відкрити друге дихання і виграти медаль.

Стартова ціна лота становила 5 тисяч доларів, на момент публікації новини її вартість становить уже 20 тисяч і 100 доларів.

Усі виручені від продажу кошти спортсменка надішле у фонд допомоги вільних спортсменів Білорусі, які стали жертвами репресій білоруського режиму Олександра Лукашенка, який називається "фонд спортивної солідарності".

Створений фонд допомагає впоратися спортсменам із фінансовими, психологічними та іншими видами труднощів, які можуть виникнути через проблеми з режимом у Білорусі. Фонд працює над захистом спортсменів, які постраждали від дій білоруської влади.

Нагадаємо, раніше Тимановську намагалися насильно вивезти в Білорусь через те, що вона розкритикувала в соцмережах низький рівень організації білоруського Олімпійського комітету. Спортсменка відмовилася покидати Олімпійські ігри, після чого влаштувалася в Польщі та дала пресконференцію у Варшаві.

Побоюючись репресій до близьких спортсменки, країну покинув також чоловік Тимановської. Спочатку він вибрався в Україну, після чого приїхав до своєї дружини в Польщу.