Бегунья Тимановская выставила серебряную медаль на аукцион

Вырученные средства за продажу медали будут направлены в фонд помощи свободных спортсменов Беларуси.

Белорусская бегунья Кристина Тимановская выставила на аукцион в eBay свою серебряную медаль, которую она выиграла на Европейских играх в 2019 году в забеге на 100 метров.

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Как отмечается в лоте, спортсменка продает одну из самых дорогих для себя вещей. Эта медаль с соревнований была важна для спортсменки, поскольку проходила на Родине Тимановской – в Беларуси. Спортсменка отметила, что заполненные трибуны стадиона тогда помогли ей в тяжелый момент соревнований открыть второе дыхание и выиграть медаль.

Стартовая цена лота составила 5 тысяч долларов, на момент публикации новости ее стоимость составляет уже 20 тысяч и 100 долларов.

Все вырученные от продажи средства спортсменка направит в фонд помощи свободных спортсменов Беларуси, которые стали жертвами репрессий белорусского режима Александра Лукашенко, который называется "фонд спортивной солидарности".

Образованный фонд помогает справиться спортсменам с финансовыми, психологическими и другими видами трудностей, которые могут возникнуть из-за проблем с режимом в Беларуси. Фонд работает над защитой спортсменов, пострадавших от действий белорусских властей.

Напомним, ранее Тимановскую пытались насильно вывезти в Беларусь из-за того, что она раскритиковала в соцсетях низкий уровень организации белорусского Олимпийского комитета. Спортсменка отказалась покидать Олимпийские игры, после чего обосновалась в Польше и дала пресс-конференцию в Варшаве.

Опасаясь репрессий к близким спортсменки, страну покинул также муж Тимановской. Сначала он выбрался в Украину, после чего приехал к своей жене в Польшу.