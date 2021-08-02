Муж белорусской легкоатлетки Тимановской уехал в Украину

Семья спортсменки не намерена возвращаться в Беларусь при нынешней ситуации.

Муж белорусской спортсменки Кристины Тимановской Арсений уже покинул пределы Беларуси, сообщает Еврорадио.

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"На данный момент я уже нахожусь на территории Украины, со мной все хорошо", — сказал Арсений Тимановский.

Также Тимановский объяснил свое решение прибыть именно в Украину.

"Во-первых, здесь хоть какие-то знакомые, которые могут на первое время помочь. А во-вторых, даже уже на границе пограничники поддерживали и желали в дальнейшем успехов, чтобы у нас все сложилось. Уже в Украине знают всю ситуацию и готовы помогать", — сказал Тимановский.

Супруги приняли решение больше не возвращаться в Беларусь.

"В момент, когда супруга решила окончательно не возвращаться в страну. Тогда было принято быстрое решение как можно скорее выехать", – добавил Тимановский.

Ранее Фокус рассказывал, что легкоатлетка Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

Легкоатлетка, которую сняли с Олимпиады-2020 и пытались насильно вывезти в Беларусь, пока не обращалась о вопросу о предоставлении ей статуса политического убежища на территории Польши.

До этого Мы рассказывали, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Японии. Спортсменке, после критики НОК Беларуси, не озвучили никаких претензий и приказали собирать вещи. Кристине Тимановской купили билеты и доставили в аэропорт, чтобы посадить на рейс в Беларусь через Стамбул, хотя она заявлена на участие в забеге на 200 метров 2 августа.

До этого Фокус рассказывал, что украинский пловец Михаил Романчук завоевал первое "серебро" на Олимпиаде в Токио. Украинский спортсмен обогнал немца Флориана Велброка, но уступил от американца Роберта Финке примерно на секунду.