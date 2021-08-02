Чоловік білоруської легкоатлетки Тимановської поїхав в Україну

Сім'я спортсменки не має наміру повертатися в Білорусь за нинішньої ситуації.

Чоловік білоруської спортсменки Христини Тимановської Арсеній вже покинув межі Білорусі, повідомляє Єврорадіо.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Наразі я вже перебуваю на території України, зі мною все добре", — сказав Арсеній Тимановський.

Також Тимановський пояснив своє рішення прибути саме в Україну.

"По-перше, тут хоч якісь знайомі, які можуть на перший час допомогти. А по-друге, навіть вже на кордоні прикордонники підтримували і бажали надалі успіхів, щоб у нас все склалося. Уже в Україні знають всю ситуацію і готові допомагати", — сказав Тимановський.

Подружжя ухвалили рішення більше не повертатися в Білорусь.

"У момент, коли дружина вирішила остаточно не повертатися в країну. Тоді було ухвалене швидке рішення якомога швидше виїхати", — додав Тимановський.

Раніше Фокус розповідав, що легкоатлетка Христина Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі.

Легкоатлетка, яку зняли з Олімпіади-2020 і намагалися насильно вивезти до Білорусі, поки не зверталася про питання про надання їй статусу політичного притулку на території Польщі.

До цього Ми розповідали, що білоруську легкоатлетку Христину Тимановську насильно вивозять з Японії. Спортсменці, після критики НОК Білорусі, не озвучили жодних претензій і наказали збирати речі. Христині Тимановській купили квитки і доставили в аеропорт, щоб посадити на рейс у Білорусь через Стамбул, хоча вона заявлена на участь в забігу на 200 метрів 2 серпня.

До цього Фокус розповідав, що український плавець Михайло Романчук завоював перше "срібло" на Олімпіаді в Токіо. Український спортсмен обігнав німця Флоріана Велброка, але відстав від американця Роберта Фінке приблизно на секунду.