Теннисистка Свитолина выиграла свой первый титул в сезоне 2021 (видео)

Теперь в коллекции украинки уже 16 титулов WTA.

Украинка Элина Свитолина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чикаго. Для нее это стал первый титул в сезоне 2021 года (он совпадает с календарным годом), сообщила Федерация тенниса Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В финале Свитолина обыграла француженку Ализе Корне со счетом 7:5; 6:4.

В сообщении WTA отмечается, что это 16-й титул у украинской спортсменки. В мировом рейтинге WTA она сейчас занимает 6-е место (Ализе Корне там 68-я).

Напомним, на Олимпиаде в Токио Свитолина завоевала бронзовую медаль.

Свитолина изменила фамилию в соцсетях Instagram и Twitter на фамилию мужа – Гаэля Монфиса. Но на корте она выступает пока под своей девичьей фамилией.