Тенісистка Світоліна виграла свій перший титул в сезоні 2021 (відео)

Тепер в колекції українки вже 16 титулів WTA.

Українка Еліна Світоліна стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Чикаго. Для неї це став перший титул в сезоні 2021 року (він збігається з календарним роком), повідомила Федерація тенісу України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У фіналі Світоліна обіграла француженку Алізе Корне з рахунком 7:5; 6:4.

У повідомленні WTA відзначається, що це 16-й титул у української спортсменки. У світовому рейтингу WTA вона зараз займає 6-е місце (Алізе Корне там 68-я).

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо Світоліна завоювала бронзову медаль.

Світоліна змінила прізвище в соцмережах Instagram і Twitter на прізвище чоловіка — Гаеля Монфіса. Але на корті вона виступає поки під своїм дівочим прізвищем.