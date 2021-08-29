Шовковский остается. УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины

Всего в новый тренерский штаб сборной Украины вошло пять человек.

Сегодня, 29 августа, в Киеве состоялась официальная презентация нового тренерского штаба национальной сборной Украины, сообщает УАФ.

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С главной футбольной командой страны будет работать тренерский штаб из пяти человек во главе с исполняющим обязанности главного тренера Александром Петраковым.

Помогать ему будут: Андрей Анненков и Александр Шовковский, который сохранил за собой должность после ухода с поста главного тренера Андрея Шевченко. Шовковский специализируется на подготовке вратарей в национальной сборной, но теперь не будет тренером вратарей, а займет должность ассистента.

Тренером вратарей же стал Вячеслав Кернозенко, бывший вратарь сборной Украины, прославившийся выступлениями за "Днепр" и является воспитанником киевского "Динамо".

Также УАФ наняла двоих специалистов по физической подготовке. Работать с физическими кондициями команды будут Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый.

Ранее сообщалось, что в тренерский штаб сборной Украины может войти Олег Гусев, но и.о главного тренера Александр Петраков на пресс-конференции не подтвердил эту информацию.

Также тренер отказался называть условия своего сотрудничества с командой, но признал, что контракт с УАФ уже официально заключен.

Также во время пресс-конференции Александру Петракову был задан вопрос, будет ли он вызывать на матчи украинских футболистов, выступающих в чемпионате России. Тренер ответил: "Если я вызову – вы же меня порвете?".

Напомним, что в чемпионате России выступает украинский защитник Ярослав Ракицкий, который завершил выступления в сборной Украины после отъезда в питерский "Зенит".