Шовковський залишається. УАФ представила новий тренерський штаб збірної України

Всього в новий тренерський штаб збірної України увійшло п'ять чоловік.

Сьогодні, 29 серпня, в Києві відбулася офіційна презентація нового тренерського штабу національної збірної України, повідомляє УАФ.

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З головною футбольною командою країни буде працювати тренерський штаб з п'яти осіб на чолі з виконуючим обов'язки головного тренера Олександра Петракова.

Допомагати йому будуть: Андрій Анненков і Олександр Шовковський, який зберіг за собою посаду після відходу з поста головного тренера Андрія Шевченка. Шовковський спеціалізується на підготовці воротарів в національній збірній, але тепер не буде тренером воротарів, а обійме посаду асистента.

Тренером воротарів же став В'ячеслав Кернозенко, колишній воротар збірної України, який прославився виступами за "Дніпро" і є вихованцем київського "Динамо".

Також УАФ найняла двох фахівців з фізичної підготовки. Працювати з фізичними кондиціями команди будуть В'ячеслав Руженцев і Іван Баштовий.

Раніше повідомлялося, що в тренерський штаб збірної України може увійти Олег Гусєв, але в.о головного тренера Олександр Петраков на прес-конференції не підтвердив цю інформацію.

Також тренер відмовився називати умови своєї співпраці з командою, але визнав, що контракт з УАФ вже офіційно укладений.

Також під час прес-конференції Олександру Петракову було поставлено питання, чи буде він викликати на матчі українських футболістів, які виступають в чемпіонаті Росії. Тренер відповів: "Якщо я викличу — ви ж мене порвете?".

Нагадаємо, що в чемпіонаті Росії виступає український захисник Ярослав Ракицький, який завершив виступи у збірній України після від'їзду в пітерський "Зеніт".