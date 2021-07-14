"Завжди чекав виклик": Ракицький пояснив завершення кар'єри в збірній України

Ярослав Ракицький дуже засмучений, що не може грати за збірну України через свій перехід у російський клуб.

Український захисник "Зеніту" Ярослав Ракицький зізнався, що хотів би грати за збірну України, але це було особисте рішення президента УАФ Андрія Павелка.

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"Я завжди чекав виклику. Але Шевченко з Павелком все вирішили. Звичайно, я хочу грати. І грав би! Так, може, я там гімн не співав, але на це є обʼєктивні причини. І це точно не означає, що я не патріот своєї країни. Я люблю Україну. І коли грав у збірній, віддавав усі сили за цю футболку. А окремі особистості вигадали про мене всяку нісенітницю. Але мені все одно, що вони думають", — сказав Ракицький в інтервʼю виданню Чемпіонат.com.

Ярослав Ракицький зізнався, що продовжує дивитися матчі збірної України по телевізору.

"Щоразу дивлюся на пацанів, дуже хочу до них на поле. Я взагалі не люблю дивитися по телевізору, люблю грати. Але це життя. Вже не змінити того, що сталося. Я карʼєру в збірній закінчив", — сказав Ракицький.

Нагадаємо, що збірна України на чемпіонаті Європи з футболу дійшла до чвертьфіналу, де програла збірній Англії з рахунком 0:4.

Фокус повідомляв, що Ракицький привітав збірну України з виходом на Євро-2020 й офіційно попрощався з командою.

Ракицький виступатиме за "Зеніт" до літа 2022 року. Колишній захисник "Шахтаря" заявив, що йому було нецікаво грати в чемпіонаті України останніми роками.

Ексфорвард збірної України Андрій Воронін заявив, що Ракицький є найкращим захисником України протягом останніх років.

Колишній футболіст збірної України, київського "Динамо" і московського "Локомотива" Олександр Алієв заступився за Ракицького та відвів йому місце в збірній.

Раніше Ярослав Ракицький виклав у соцмережі відео зі словами "Росія та Україна — брати".