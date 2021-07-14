"Всегда ждал вызов": Ракицкий объяснил завершение карьеры в сборной Украины

Ярослав Ракицкий очень огорчен, что не может играть за сборную Украины из-за своего перехода в российский клуб.

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий признался, что хотел бы играть за сборную Украины, но это было личное решение президента УАФ Андрея Павелко.

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"Я всегда ждал вызова. Но Шевченко с Павелко все решили. Конечно, я хочу играть. И играл бы! Да, может, я там гимн не пел, но на это есть объективные причины. И это точно не значит, что я не патриот своей страны. Я люблю Украину. И когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку. А отдельные личности придумали обо мне всякую ерунду. Но мне все равно, что они думают", – сказал Ракицкий в интервью изданию Чемпионат.com.

Ярослав Ракицкий признался, что продолжает смотреть матчи сборной Украины по телевизору.

"Каждый раз смотрю на пацанов, очень хочу к ним на поле. Я вообще не люблю смотреть по телевизору, люблю играть. Но это жизнь. Уже не изменить того, что случилось. Я карьеру в сборной закончил", — сказал Ракицкий.

Напомним, что сборная Украины на чемпионате Европы по футболу дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Англии со счетом 0:4.

Фокус сообщал, что Ракицкий поздравил сборную Украины с выходом на Евро-2020 и официально попрощался с командой.

Ракицкий будет выступать за "Зенит" до лета 2022 года. Бывший защитник "Шахтера" заявил, что ему было неинтересно играть в чемпионате Украины последние годы.

Экс- форвард сборной Украины Андрей Воронин заявил, что Ракицкий является лучшим защитником Украины на протяжении последних лет.

Бывший футболист сборной Украины, киевского "Динамо" и московского "Локомотива" Александр Алиев заступился за Ракицкого и отвел ему место в сборной.

Ранее Ярослав Ракицкий выложил в соцсети видео со словами "Россия и Украина – братья".