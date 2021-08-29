Президент "Динамо" пообещал громкий трансфер к Лиге чемпионов

Игорь Суркис намекнул на звездное пополнение в составе чемпиона Украины.

Киевское "Динамо" вскоре пополнится новым футболистом, сообщил президент чемпиона Украины в эфире FootballHub.

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"Готовьтесь к новостям, мы укрепим состав", – сказал Суркис в эфире YouTube канала Football Hub.

Ожидается, что речь идет о бразильском полузащитнике Витиньо, который может перейти в киевское "Динамо".

Также президент "Динамо" похвалил своих футболистов за разгромную победу над "Колосом" в чемпионате Украины (7:0) и признался, что команда получила выговор после потерянных очков с "Ингульцем".

Игорь Суркис признался, что рад, что Мирча Луческу поправился и вскоре сможет приступить к работе в клубе. По его мнению, без Луческу "Динамо" играло невыразительно. Сейчас Луческу отправится на пару дней домой, в Румынию, после чего вернется в расположение киевского клуба.

Также президент "Динамо" дал оценку группе Лиги чемпионов, в которую попало киевское "Динамо". По его мнению, нужно бороться за очки с любым соперником и он хочет видеть от игроков киевлян, прежде всего, высокий уровень самоотдачи.

"Динамо" попало в невероятно тяжелую группу. Нужно играть так, чтобы нам не было стыдно перед нашими болельщиками", – добавил Суркис.

С другой стороны матчи с "Барселоной" и "Баварией" помогут украинским футболистом вырасти и выйти на новый уровень в качестве игры, заметил президент киевлян.

Суркис сказал, что набранные очки посчитает в конце группового этапа, а сейчас прогнозировать и давать комментарии по поводу матчей в Лиге чемпионов не хочет.

Напомним, что киевляне попали в группу с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой".