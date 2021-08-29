Президент "Динамо" пообіцяв гучний трансфер до Ліги чемпіонів

Ігор Суркіс натякнув на зоряне поповнення в складі чемпіона України.

Київське "Динамо" незабаром поповниться новим футболістом, повідомив президент чемпіона України в ефірі FootballHub.

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"Готуйтеся до новин, ми зміцнимо склад", — сказав Суркіс в ефірі YouTube каналу Football Hub.

Очікується, що мова йде про бразильському півзахиснику Вітіну, який може перейти в київське "Динамо".

Також президент "Динамо" похвалив своїх футболістів за розгромну перемогу над "Колосом" в чемпіонаті України (7: 0) і зізнався, що команда отримала догану після втрачених очок з "Інгульця".

Ігор Суркіс зізнався, що радий, що Мірча Луческу поправився і незабаром зможе приступити до роботи в клубі. На його думку, без Луческу "Динамо" грало невиразно. Зараз Луческу відправиться на пару днів додому, до Румунії, після чого повернеться в розташування київського клубу.

Також президент "Динамо" дав оцінку групі Ліги чемпіонів, в яку потрапило київське "Динамо". На його думку, потрібно боротися за очки з будь-яким суперником і він хоче бачити від гравців киян, перш за все, високий рівень самовіддачі.

"Динамо" потрапило в неймовірно важку групу. Потрібно грати так, щоб нам не було соромно перед нашими вболівальниками ", — додав Суркіс.

З іншого боку матчі з "Барселоною" і "Баварією" допоможуть українським футболістом вирости і вийти на новий рівень в якості гри, зауважив президент киян.

Суркіс сказав, що набрані очки вважатиме наприкінці групового етапу, а зараз прогнозувати і давати коментарі з приводу матчів в Лізі чемпіонів не хоче.

Нагадаємо, що кияни потрапили в групу з "Баварією", "Барселоною" і "Бенфікою".