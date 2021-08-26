"Шахтар" і "Динамо" дізналися суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів
Двоє представників України протягом осені зіграють по шість матчів у найпрестижнішому клубному турнірі Європи
У Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. У цьому турнірі Україну представлять кращі клуби країни: донецький "Шахтар" і київське "Динамо".
Перед жеребкуванням клуби були розбиті на кошики згідно з клубним рейтингом УЄФА. "Шахтар" був визначений у третій кошик, а "Динамо" — у четвертий.
За підсумками жеребкування, чемпіон України "Динамо" отримав у суперники мюнхенську "Баварію", каталонську "Барселону", і лісабонську "Бенфіку" в групі E.
Що стосується "Шахтаря", то команда Роберто Де Дзербі зіграє проти міланського "Інтера", мадридського "Реала" і тираспольського "Шерифа" в групі D.
Кожна команда в рамках групового етапу проведе по три матчі вдома і в гостях. Наразі відомо попередній розклад матчів.
- 1-й тур — 14-15 вересня;
- 2-й тур — 28-29 вересня;
- 3-й тур — 19-20 жовтня;
- 4-й тур — 2-3 листопада;
- 5-й тур — 23-24 листопада;
- 6-й тур — 7-8 грудня.
Детальний календар матчів буде опублікований пізніше.
Нагадаємо, київське "Динамо" отримало пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів, завдяки статусу чемпіона України і високій позиції нашої країни в таблиці коефіцієнтів УЄФА. "Шахтар" як віцечемпіон України почав свій шлях зі стадії третього кваліфікаційного раунду. Спочатку команда Роберто Де Дзербі у двох матчах здолала бельгійський "Генк", а потім обіграла французьке "Монако".
Фінал Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 відбудеться в Санкт-Петербурзі.