"Шахтар" і "Динамо" дізналися суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів

Двоє представників України протягом осені зіграють по шість матчів у найпрестижнішому клубному турнірі Європи

У Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. У цьому турнірі Україну представлять кращі клуби країни: донецький "Шахтар" і київське "Динамо".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Перед жеребкуванням клуби були розбиті на кошики згідно з клубним рейтингом УЄФА. "Шахтар" був визначений у третій кошик, а "Динамо" — у четвертий.

За підсумками жеребкування, чемпіон України "Динамо" отримав у суперники мюнхенську "Баварію", каталонську "Барселону", і лісабонську "Бенфіку" в групі E.

[ + – ] Група, у якій зіграє київське "Динамо"

Що стосується "Шахтаря", то команда Роберто Де Дзербі зіграє проти міланського "Інтера", мадридського "Реала" і тираспольського "Шерифа" в групі D.

[ + – ] Група, у якій зіграє донецький "Шахтар"

Кожна команда в рамках групового етапу проведе по три матчі вдома і в гостях. Наразі відомо попередній розклад матчів.

1-й тур — 14-15 вересня;

2-й тур — 28-29 вересня;

3-й тур — 19-20 жовтня;

4-й тур — 2-3 листопада;

5-й тур — 23-24 листопада;

6-й тур — 7-8 грудня.

Детальний календар матчів буде опублікований пізніше.

Нагадаємо, київське "Динамо" отримало пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів, завдяки статусу чемпіона України і високій позиції нашої країни в таблиці коефіцієнтів УЄФА. "Шахтар" як віцечемпіон України почав свій шлях зі стадії третього кваліфікаційного раунду. Спочатку команда Роберто Де Дзербі у двох матчах здолала бельгійський "Генк", а потім обіграла французьке "Монако".

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 відбудеться в Санкт-Петербурзі.