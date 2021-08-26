Джокер Мудрик, психологія Де Дзербі і везіння: 5 висновків з перемоги "Шахтаря" над "Монако"

Донецький клуб змусив нервувати всю Україну, але зумів дотиснути "Монако" в Харкові і пробився в груповий етап Ліги чемпіонів.

Україна в сезоні 2021/2022 на стадії групового етапу Ліги чемпіонів буде представлена двома командами. З урахуванням раннього вильоту "Колоса" і "Ворскли" з єврокубків, це дуже хороші новини. Загалом, сумнівів у тому, хто куватиме єврокубковий рейтинг України у нинішньому сезоні і не було, але за український футбол трохи прикро. З п'яти представників на плаву залишилося троє, і саме на їх плечах лежать поповнення у нашу скарбничку в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Це не кажучи вже про українську квоту в міжнародних змаганнях.

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Матч "Шахтаря" і "Монако" в Харкові, як і передбачалося, був непростим. І в якийсь момент здалося, що Роберто Де Дзербі, контракт з яким підписували, щоб наводити шуму в Лізі чемпіонів, схоже, повторить долю Паулу Фонсека й у свій перший сезон не зможе підкорити цю висоту, відправившись в Лігу Європи. Тільки ось Фонсека у 2016-м вилетів від "Янг Бойз", а Де Дзербі… не вилетів, ще й від "Монако".

Фокус коротко підводить підсумки матчу "Шахтар" — "Монако" і розбирає перспективу в груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Шахтар" у футбольному тренді року

Коли стало зрозуміло, що команди виявлять найсильнішого в овертаймі, відразу згадалося Євро-2020. Скільки там було таких сценаріїв — хоч греблю гати. І овертайм, до речі, не менша лотерея, ніж серія пенальті. Забити вирішальний гол у додаткові 30 хвилин часу, після того, як вже відбігав 90 — нелегке завдання. В першу чергу, морально. "Шахтар" показав характер і зараз навіть не про забитий м'яч на 114-й хвилині. У другому таймі, коли "Монако" вів з рахунком 2:0 у матчі і за сумою двох ігор проходив у груповий етап ЛЧ, "Шахтар" мобілізував у собі всі сили і зміг зробити гольову атаку. А скільки на моїй пам'яті команду лаяли за безвольні поразки ще й з розгромним рахунком. Але вчора на полі був новий "Шахтар". Роберто Де Дзербі вже змінює команду — і навіть цікаво, до чого він приведе її через рік.

[ + – ] Скептики, які говорили, що у Роберто не вийде нічого з "Шахтарем", вчора отримали гучний ляпас Фото: ФК "Шахтер"

Психолог Де Дзербі

До речі, про італійця — як архітектора вчорашньої перемоги. Коли говорять, що 42 роки для тренера — це дуже мало, що це недосвідчені фахівці, потрібно просто пам'ятати, що інтуїція і розуміння гри не залежать від віку. Скептики, які говорили, що у Роберто не вийде нічого з "Шахтарем", вчора отримали гучний ляпас. Переломних моментів у цьому матчі було кілька: це і другий гол Бен-Єдера, і перерва, в якій тренерський штаб "гірників" явно струснув команду, і вихід на поле Ісмаїлі, Марлоса і Мудрика. І два голи, які забив "Шахтар". Але важливо згадати, що передувало другому і вирішальному м'ячу.

У перерві після першого овертайму Роберто Де Дзербі провів коротку, але насичену виховну бесіду з Михайлом Мудриком. Було за що: хлопець багато брав на себе гру, йшов в обіграш, втрачав м'яч. Італійський фахівець відчув, що потрібно втрутитися, і знайшов правильні слова. Ось це — педагогічна робота і глибина тренера.

Мудрик почав виправдовувати аванси

Не можна заперечувати, що цей вихованець Академії вчора нарешті голосно заявив про себе. І не будь-де, а у фіналі кваліфікації Ліги чемпіонів! Очевидно, що вся проблема Мудрика в бажанні довго возитися з м'ячем. Так, він хороший технічно, але часто це не тільки не приводить до результату, але і навіть шкодить команді.

Ефектно — не завжди означає ефективно. І в епізоді, коли Мудрик опинився на ударній позиції, він згадав про слова Де Дзербі, і замість удару віддав передачу. Рикошет від Агіляра, який випив, напевно, не одну пляшечку валокордину після матчу, був немов сигнал згори: пора змінюватися. Подивимося, наскільки ця ситуація змінить підхід Мудрика до гри, але поки він вперше за останні три роки, скільки доводиться чути про його порівняння з Неймаром і пророцтвом про блискучу кар'єру, показав те, чого від нього чекають.

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Не поспішайте списувати ветеранів

"Марлос пішки полем ходить", "П'ятов вже не тягне" та інші тези фанатської тусовки після такого матчу можуть відправлятися в ту ж урну, куди і думки скептиків про те, що Де Дзербі провалиться. Уже вдруге в сезоні я для себе підмічаю, як тонко італієць вміє працювати з кадрами. Марлос в його руках — джокер. Так, він можливо і не готовий грати всі 90 хвилин, а й 25-30 вистачає, щоб вплинути на хід матчу. Подібне проявилося не тільки вчора, але і в матчі УПЛ проти ФК "Львів", коли натуралізований бразилець вийшов на поле, віддав гольову передачу на Траоре і після цього м'яча "Шахтар" заграв зовсім по-іншому.

Вчора Марлос забив у критично важливий момент: саме його гол дозволив перевести, здавалося, програну гру, в овертайм. І як тут не сказати, що він вчасно закінчив зі збірною України, щоб більше і ефективніше працювати на клуб?

[ + – ] Воротар — половина команди. І нею вчора був Андрій П'ятов Фото: Пресс-служба УАФ

Андрій П'ятов — справжня легенда клубу. В інтерв'ю Фокусу він розповідав, що міг піти влітку, але клуб запропонував йому контракт. Так, останні півтора роки Андрій не має багато ігрової практики, але вчора він вселяв впевненість не тільки в партнерів по команді, але й в уболівальників. У двох пропущених голах його провини небагато: у першому випадку він парирував удар суперника і не зреагував на добивання.

Але тут можна запитати і з захисників: хто в такому матчі дає бити у своєму штрафному двічі протягом 8 секунд? В епізоді з другим пропущеним м'ячем складно показувати чудеса реакції, коли тобі пробивають з двох метрів впритул. А ось там, де міг, Андрій витягнув — в кінці матчу "Монако" був близький до того, щоб закінчити похід "Шахтаря" в єврокубках. Але воротар — половина команди. І нею вчора був Андрій П'ятов.

Що чекає "Шахтар" в групі Ліги чемпіонів

Жеребкування Ліги чемпіонів відбудеться в четвер, 26 серпня, о 18:00 за київським часом. При посіві, завдяки клубному рейтингу, "Шахтар" знаходиться у третьому кошику. Це означає, що він не зіграє проти клубів з нього ж. Відповідно, пара неприємних суперників, таких як "Порту" і "Аякс", донецькому клубу вже не дістануться. З першого кошика важливо уникнути зустрічі з грандами: "Баварією" або "Манчестер Сіті". Найприйнятніші варіанти там: це "Лілль" і "Спортинг". Та й "Інтер" з відходом Антоніо Конте і головної зірки — Ромелу Лукаку, вже не виглядає таким же непрохідним суперником.

У другому кошику вибір менш приємний: тут і "Реал" з "Барселоною", і "Ювентус" з ПСЖ. Загалом, одні топ-клуби. Менш хворобливий варіант із запропонованих — "Севілья". І нарешті, з четвертого кошика гарні всі варіанти, крім "Мілана". Висновок: якщо пощастить із жеребом, такий "Шахтар", як був у двох матчах проти "Монако", здатний боротися за плей-оф Ліги чемпіонів.