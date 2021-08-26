Джокер Мудрик, психологія Де Дзербі і везіння: 5 висновків з перемоги "Шахтаря" над "Монако"
Донецький клуб змусив нервувати всю Україну, але зумів дотиснути "Монако" в Харкові і пробився в груповий етап Ліги чемпіонів.
Україна в сезоні 2021/2022 на стадії групового етапу Ліги чемпіонів буде представлена двома командами. З урахуванням раннього вильоту "Колоса" і "Ворскли" з єврокубків, це дуже хороші новини. Загалом, сумнівів у тому, хто куватиме єврокубковий рейтинг України у нинішньому сезоні і не було, але за український футбол трохи прикро. З п'яти представників на плаву залишилося троє, і саме на їх плечах лежать поповнення у нашу скарбничку в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Це не кажучи вже про українську квоту в міжнародних змаганнях.
Матч "Шахтаря" і "Монако" в Харкові, як і передбачалося, був непростим. І в якийсь момент здалося, що Роберто Де Дзербі, контракт з яким підписували, щоб наводити шуму в Лізі чемпіонів, схоже, повторить долю Паулу Фонсека й у свій перший сезон не зможе підкорити цю висоту, відправившись в Лігу Європи. Тільки ось Фонсека у 2016-м вилетів від "Янг Бойз", а Де Дзербі… не вилетів, ще й від "Монако".
Фокус коротко підводить підсумки матчу "Шахтар" — "Монако" і розбирає перспективу в груповому етапі Ліги чемпіонів.
"Шахтар" у футбольному тренді року
Коли стало зрозуміло, що команди виявлять найсильнішого в овертаймі, відразу згадалося Євро-2020. Скільки там було таких сценаріїв — хоч греблю гати. І овертайм, до речі, не менша лотерея, ніж серія пенальті. Забити вирішальний гол у додаткові 30 хвилин часу, після того, як вже відбігав 90 — нелегке завдання. В першу чергу, морально. "Шахтар" показав характер і зараз навіть не про забитий м'яч на 114-й хвилині. У другому таймі, коли "Монако" вів з рахунком 2:0 у матчі і за сумою двох ігор проходив у груповий етап ЛЧ, "Шахтар" мобілізував у собі всі сили і зміг зробити гольову атаку. А скільки на моїй пам'яті команду лаяли за безвольні поразки ще й з розгромним рахунком. Але вчора на полі був новий "Шахтар". Роберто Де Дзербі вже змінює команду — і навіть цікаво, до чого він приведе її через рік.
Психолог Де Дзербі
До речі, про італійця — як архітектора вчорашньої перемоги. Коли говорять, що 42 роки для тренера — це дуже мало, що це недосвідчені фахівці, потрібно просто пам'ятати, що інтуїція і розуміння гри не залежать від віку. Скептики, які говорили, що у Роберто не вийде нічого з "Шахтарем", вчора отримали гучний ляпас. Переломних моментів у цьому матчі було кілька: це і другий гол Бен-Єдера, і перерва, в якій тренерський штаб "гірників" явно струснув команду, і вихід на поле Ісмаїлі, Марлоса і Мудрика. І два голи, які забив "Шахтар". Але важливо згадати, що передувало другому і вирішальному м'ячу.
У перерві після першого овертайму Роберто Де Дзербі провів коротку, але насичену виховну бесіду з Михайлом Мудриком. Було за що: хлопець багато брав на себе гру, йшов в обіграш, втрачав м'яч. Італійський фахівець відчув, що потрібно втрутитися, і знайшов правильні слова. Ось це — педагогічна робота і глибина тренера.
Мудрик почав виправдовувати аванси
Не можна заперечувати, що цей вихованець Академії вчора нарешті голосно заявив про себе. І не будь-де, а у фіналі кваліфікації Ліги чемпіонів! Очевидно, що вся проблема Мудрика в бажанні довго возитися з м'ячем. Так, він хороший технічно, але часто це не тільки не приводить до результату, але і навіть шкодить команді.
Ефектно — не завжди означає ефективно. І в епізоді, коли Мудрик опинився на ударній позиції, він згадав про слова Де Дзербі, і замість удару віддав передачу. Рикошет від Агіляра, який випив, напевно, не одну пляшечку валокордину після матчу, був немов сигнал згори: пора змінюватися. Подивимося, наскільки ця ситуація змінить підхід Мудрика до гри, але поки він вперше за останні три роки, скільки доводиться чути про його порівняння з Неймаром і пророцтвом про блискучу кар'єру, показав те, чого від нього чекають.Важливо
Не поспішайте списувати ветеранів
"Марлос пішки полем ходить", "П'ятов вже не тягне" та інші тези фанатської тусовки після такого матчу можуть відправлятися в ту ж урну, куди і думки скептиків про те, що Де Дзербі провалиться. Уже вдруге в сезоні я для себе підмічаю, як тонко італієць вміє працювати з кадрами. Марлос в його руках — джокер. Так, він можливо і не готовий грати всі 90 хвилин, а й 25-30 вистачає, щоб вплинути на хід матчу. Подібне проявилося не тільки вчора, але і в матчі УПЛ проти ФК "Львів", коли натуралізований бразилець вийшов на поле, віддав гольову передачу на Траоре і після цього м'яча "Шахтар" заграв зовсім по-іншому.
Вчора Марлос забив у критично важливий момент: саме його гол дозволив перевести, здавалося, програну гру, в овертайм. І як тут не сказати, що він вчасно закінчив зі збірною України, щоб більше і ефективніше працювати на клуб?
Андрій П'ятов — справжня легенда клубу. В інтерв'ю Фокусу він розповідав, що міг піти влітку, але клуб запропонував йому контракт. Так, останні півтора роки Андрій не має багато ігрової практики, але вчора він вселяв впевненість не тільки в партнерів по команді, але й в уболівальників. У двох пропущених голах його провини небагато: у першому випадку він парирував удар суперника і не зреагував на добивання.
Але тут можна запитати і з захисників: хто в такому матчі дає бити у своєму штрафному двічі протягом 8 секунд? В епізоді з другим пропущеним м'ячем складно показувати чудеса реакції, коли тобі пробивають з двох метрів впритул. А ось там, де міг, Андрій витягнув — в кінці матчу "Монако" був близький до того, щоб закінчити похід "Шахтаря" в єврокубках. Але воротар — половина команди. І нею вчора був Андрій П'ятов.
Що чекає "Шахтар" в групі Ліги чемпіонів
Жеребкування Ліги чемпіонів відбудеться в четвер, 26 серпня, о 18:00 за київським часом. При посіві, завдяки клубному рейтингу, "Шахтар" знаходиться у третьому кошику. Це означає, що він не зіграє проти клубів з нього ж. Відповідно, пара неприємних суперників, таких як "Порту" і "Аякс", донецькому клубу вже не дістануться. З першого кошика важливо уникнути зустрічі з грандами: "Баварією" або "Манчестер Сіті". Найприйнятніші варіанти там: це "Лілль" і "Спортинг". Та й "Інтер" з відходом Антоніо Конте і головної зірки — Ромелу Лукаку, вже не виглядає таким же непрохідним суперником.
У другому кошику вибір менш приємний: тут і "Реал" з "Барселоною", і "Ювентус" з ПСЖ. Загалом, одні топ-клуби. Менш хворобливий варіант із запропонованих — "Севілья". І нарешті, з четвертого кошика гарні всі варіанти, крім "Мілана". Висновок: якщо пощастить із жеребом, такий "Шахтар", як був у двох матчах проти "Монако", здатний боротися за плей-оф Ліги чемпіонів.