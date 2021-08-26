Джокер Мудрик, психология Де Дзерби и везение: 5 выводов из победы "Шахтера" над "Монако"

Донецкий клуб заставил нервничать всю Украину, но сумел дожать "Монако" в Харькове и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Украина в сезоне 2021/2022 на стадии группового этапа Лиги чемпионов будет представлена двумя командами. С учетом раннего вылета "Колоса" и "Ворсклы" из еврокубков, это очень хорошие новости. В общем-то, сомнений в том, кто будет ковать еврокубковый рейтинг Украины в нынешнем сезоне и не было, но за украинский футбол немного обидно. Из пяти представителей на плаву осталось трое, и именно на их плечах лежат пополнения в нашу копилку в таблице коэффициентов УЕФА. Это не говоря уже об украинской квоте в международных соревнованиях.

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Матч "Шахтера" и "Монако" в Харькове, как и предполагалось, был непростым. И в какой-то момент показалось, что Роберто Де Дзерби, контракт с которым подписывали, чтобы наводить шуму в Лиге чемпионов, похоже, повторит судьбу Паулу Фонсеки и в свой первый сезон не сможет покорить эту высоту, отправившись в Лигу Европы. Только вот Фонсека в 2016-м вылетел от "Янг Бойз", а Де Дзерби… не вылетел, еще и от "Монако".

Фокус кратко подводит итоги матча "Шахтер" — "Монако" и разбирает перспективу в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Шахтер" в футбольном тренде года

Когда стало понятно, что команды выявят сильнейшего в овертайме, сразу вспомнилось Евро-2020. Сколько там было таких сценариев — не счесть. И овертайм, к слову, не меньшая лотерея, чем серия пенальти. Забить решающий гол в дополнительные 30 минут времени, после уже отбеганных 90 — нелегкая задача. В первую очередь, морально. "Шахтер" показал характер и сейчас даже не о забитом мяче на 114-й минуте. Во втором тайме, когда "Монако" вел со счетом 2:0 в матче и по сумме двух игр проходил в групповой этап ЛЧ, "Шахтер" мобилизировал в себе все силы и смог сообразить голевую атаку. А сколько на моей памяти команду ругали за безвольные поражения еще и с разгромным счетом. Но вчера на поле был новый "Шахтер". Роберто Де Дзерби уже меняет команду — и даже интересно, к чему он приведет ее через год.

[ + – ] Скептики, которые говорили, что у Роберто не получится ничего с "Шахтером", вчера получили звонкую оплеуху Фото: ФК "Шахтер"

Психолог Де Дзерби

К слову, об итальянце — как архитекторе вчерашней победы. Когда говорят, что 42 года для тренера — это очень мало, что это неопытные специалисты, нужно просто помнить, что интуиция и понимание игры не зависят от возраста. Скептики, которые говорили, что у Роберто не получится ничего с "Шахтером", вчера получили звонкую оплеуху. Переломных моментов в этом матче было несколько: это и второй гол Бен-Йеддера, и перерыв, в котором тренерский штаб "горняков" явно встряхнул команду, и выход на поле Исмаили, Марлоса и Мудрика. И два гола, которые забил "Шахтер". Но важно вспомнить, что предшествовало второму и решающему мячу.

В перерыве после первого овертайма Роберто Де Дзерби провел краткую, но насыщенную воспитательную беседу с Михаилом Мудриком. Было за что: парень много брал на себя игру, шел в обыгрыш, терял мяч. Итальянский специалист почувствовал, что нужно вмешаться, и нашел правильные слова. Вот это — педагогическая работа и глубина тренера.

Мудрик начал оправдывать авансы

Нельзя отрицать, что этот воспитанник Академии вчера наконец-то громко заявил о себе. И не где-нибудь, а в финале квалификации Лиги чемпионов! Очевидно, что вся проблема Мудрика в желании долго возиться с мячом. Да, он хорош технически, но часто это не только не приводит к результату, но и даже вредит команде.

Эффектно — не всегда значит эффективно. И в эпизоде, когда Мудрик оказался на ударной позиции, он вспомнил о словах Де Дзерби, и вместо удара отдал передачу. Рикошет от Агиляра, который выпил, наверное, не один пузырек валокордина после матча, был словно сигнал свыше: пора меняться. Посмотрим, насколько эта ситуация изменит подход Мудрика к игре, но пока он впервые за последние три года, сколько приходится слышать о его сравнении с Неймаром и пророчеством о блестящей карьере, показал то, чего от него ждут.

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Не спешите списывать ветеранов

"Марлос пешком по полю ходит", "Пятов уже не тянет" и прочие тезисы фанатской тусовки после такого матча могут отправляться в ту же урну, куда и мнения скептиков о том, что Де Дзерби провалится. Уже во второй раз в сезоне я для себя отмечаю, как тонко итальянец умеет работать с кадрами. Марлос в его руках — джокер. Да, он может быть и не готов играть все 90 минут, но и 25-30 хватает, чтобы повлиять на ход матча. Подобное проявилось не только вчера, но и в матче УПЛ против ФК "Львов", когда натурализованный бразилец вышел на поле, отдал голевую передачу на Траоре и после этого мяча "Шахтер" заиграл совсем по-другому.

Вчера Марлос забил в критически важный момент: именно его гол позволил перевести, казалось, проигранную игру, в овертайм. И как тут не сказать, что он вовремя закончил со сборной Украины, чтобы больше и эффективнее работать на клуб?

[ + – ] Вратарь — половина команды. И ей вчера был Андрей Пятов Фото: Пресс-служба УАФ

Андрей Пятов — настоящая легенда клуба. В интервью Фокусу он рассказывал, что мог уйти летом, но клуб предложил ему контракт. Да, в последние полтора года Андрей не имеет много игровой практики, но вчера он вселял уверенность не только в партнеров по команде, но и в болельщиков. В двух пропущенных голах его вины немного: в первом случае он парировал удар соперника и не среагировал на добивание.

Но тут можно спросить и с защитников: кто в таком матче дает бить в своей штрафной дважды в течение 8 секунд? В эпизоде со вторым пропущенным мячом сложно показывать чудеса реакции, когда тебе пробивают с двух метров в упор. А вот там, где мог, Андрей вытащил — в конце матча "Монако" был близок к тому, чтобы закончить поход "Шахтера" в еврокубках. Но вратарь — половина команды. И ей вчера был Андрей Пятов.

Что ждет "Шахтер" в группе Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов состоится в четверг, 26 августа, в 18:00 по киевскому времени. При посеве, благодаря клубному рейтингу, "Шахтер" находится в третьей корзине. Это означает, что он не сыграет против клубов из нее же. Соответственно, пара неприятных соперников, таких как "Порту" и "Аякс", донецкому клубу уже не достанутся. Из первой корзины важно избежать встречи с грандами: "Баварией" или "Манчестер Сити". Самые приемлемые варианты там: это "Лилль" и "Спортинг". Да и "Интер" с уходом Антонио Конте и главной звезды — Ромелу Лукаку, уже не выглядит таким же непроходимым соперником.

Во второй корзине выбор менее приятный: здесь и "Реал" с "Барселоной", и "Ювентус" с ПСЖ. Словом, одни топ-клубы. Менее болезненный вариант из предложенных — "Севилья". И наконец, из четвертой корзины хороши все варианты, кроме "Милана". Вывод: если повезет со жребием, такой "Шахтер", как был в двух матчах против "Монако", способен бороться за плей-офф Лиги чемпионов.