"Шахтер" и "Динамо" узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Двое представителей Украины в течение осени сыграют по шесть матчей в самом престижном клубном турнире Европы

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В этом турнире Украину представят лучшие клубы страны: донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Перед жеребьевкой клубы были разбиты на корзины в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. "Шахтер" был определен в третью корзину, а "Динамо" — в четвертую.

По итогам жеребьевки чемпион Украины "Динамо" получил в соперники мюнхенскую "Баварию", каталонскую "Барселону", и лиссабонскую "Бенфику" в группе E.

[ + – ] Группа, в которой сыграет киевское "Динамо"

Что касается "Шахтера", то команда Роберто Де Дзерби сыграет против миланского "Интера", мадридского "Реала" и тираспольского "Шерифа" в группе D.

[ + – ] Группа, в которой сыграет донецкий "Шахтер"

Каждая команда в рамках группового этапа проведет по три матча дома и в гостях. На данный момент известно предварительное расписание матчей.

1-й тур — 14-15 сентября;

2-й тур — 28-29 сентября;

3-й тур — 19-20 октября;

4-й тур — 2-3 ноября;

5-й тур — 23-24 ноября;

6-й тур — 7-8 декабря.

Детальный календарь матчей будет опубликован позже.

Напомним, киевское "Динамо" получило прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, благодаря статусу чемпиона Украины и высокой позиции нашей страны в таблице коэффициентов УЕФА. "Шахтер", как вице-чемпион Украины, начал свой путь со стадии третьего квалификационного раунда. Сначала команда Роберто Де Дзерби в двух матчах одолела бельгийский "Генк", а затем обыграла французский "Монако".

Финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 состоится в Санкт-Петербурге.