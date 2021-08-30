Дороже Месси и Роналду вместе взятых: переход звезды "ПСЖ" в "Реал" за 180 млн евро на грани срыва

Трансфер может стать самым дорогим в европейском футболе в этом году.

"ПСЖ" продолжает проводить переговоры с мадридским "Реалом" о переходе своего нападающего Килиана Мбаппе в мадридский клуб, сообщает Marca.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным источника, скорее всего, переход Мбаппе в "Реал" в летнее трансферное окно все-таки не состоится, хотя стороны все еще надеются достигнуть компромисса в обсуждении трансфера.

"Реал" сделал уже второе официальное предложение по покупке Мбаппе, но оно все еще не устраивает парижский клуб. Мадридцы предложили суммарно более 180 миллионов евро за переход футболиста, 10 из которых поступят на счет испанского клуба в качестве бонуса за выполнение определенных обязательств.

"ПСЖ" не желает продавать футболиста за такую сумму, считая, что его стоимость гораздо выше предложенной суммы. И это, несмотря на то, что через год футболист сможет покинуть клуб бесплатно по истечению контракта с парижанами.

Сам испанский клуб тоже не намерен платить сейчас сумму больше 180 миллионов, поскольку считает неразумным переплачивать за футболиста, которого можно будет подписать через год абсолютно бесплатно, а через полгода уже заключить с ним предварительное соглашение.

Если ни одна из сторон не пойдет на уступки, то практически наверняка самый крупный трансфер этого лета сорвется. У сторон еще есть два дня на обсуждение деталей, ведь трансферное окно закроется 1 сентября.

Мбаппе ранее выразил желание играть за мадридский "Реал", но сейчас занял выжидающую позицию и согласен играть и за "Реал", и за "ПСЖ".

"ПСЖ" надеется, что оставив Мбаппе, можно будет по ходу сезона уговорить его о продлении контракта, что в будущем можно будет использовать для более дорогой перепродажи в какой-либо из европейских грандов.