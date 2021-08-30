Дорожче Мессі та Роналду разом узятих: перехід зірки "ПСЖ" у "Реал" за 180 млн євро на межі зриву

Трансфер може стати найдорожчим в європейському футболі в цьому році.

"ПСЖ" продовжує проводити переговори з мадридським "Реалом" про перехід свого нападника Кіліана Мбаппе в мадридський клуб, повідомляє Marca.

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За даними джерела, швидше за все, перехід Мбаппе в "Реал" в літнє трансферне вікно все ж таки не відбудеться, хоча сторони все ще сподіваються досягти компромісу в обговоренні трансферу.

"Реал" зробив уже другу офіційну пропозицію щодо покупки Мбаппе, але вона все ще не влаштовує паризький клуб. Мадридці запропонували сумарно понад 180 мільйонів євро за перехід футболіста, 10 з яких надійдуть на рахунок іспанського клубу як бонус за виконання певних зобов'язань.

"ПСЖ" не хоче продавати футболіста за таку суму, вважаючи, що його вартість набагато вища, ніж запропонована сума. І це, незважаючи на те, що через рік футболіст зможе покинути клуб безкоштовно по закінченню контракту з парижанами.

Сам іспанський клуб теж не має наміру платити зараз суму більше 180 мільйонів, оскільки вважає нерозумним переплачувати за футболіста, якого можна буде підписати через рік абсолютно безкоштовно, а через півроку вже укласти з ним попередню угоду.

Якщо жодна зі сторін не піде на поступки, то практично напевно найбільший трансфер цього літа зірветься. У сторін ще є два дні на обговорення деталей, адже трансферне вікно закриється 1 вересня.

Мбаппе раніше висловив бажання грати за мадридський "Реал", але зараз зайняв очікувальну позицію і згоден грати і за "Реал", і за "ПСЖ".

"ПСЖ" сподівається, що залишивши Мбаппе, можна буде по ходу сезону вмовити його про продовження контракту, що в майбутньому можна буде використовувати для дорожчого перепродажу в якийсь із європейських грандів.