Бывшая звезда "Шахтера" вернулся в Бразилию

Бразильский полузащитник мог получать зарплату по контракту в "Арсенале", но помог английскому клубу сэкономить.

Бывший вингер донецкого "Шахтера" бразилец Виллиан продолжит свою карьеру на Родине, сообщает официальный сайт бразильского "Коринтианса".

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Любопытно, что ради возвращения в клуб, в котором он начинал карьеру, футболист отказался от своей зарплаты в лондонском "Арсенале" и согласился покинуть клуб в качестве свободного агента без каких-либо компенсаций в благодарность за проведенное в команде время.

Виллиан признал, что его карьера в лондонском "Арсенале" не сложилась должным образом и настала пора сменить клуб.

33-летний бразилец подписал двухлетний контракт с новым клубом. Он уже выступал за бразильцев в период с 2005 по 2007-й год.

В начале лета английские СМИ писали, что Виллиан может вернуться в "Челси" из "Арсенала", однако лондонский клуб выбрал другой трансферный вектор, подписав лучшего бомбардира чемпионата Италии бельгийца Ромелу Лукаку.

Также у "Челси" хватает футболистов, которые могут сыграть на фланге – Томас Тухель предпочитает схему игры с латералями, в его команде футболисты должны уметь и атаковать и защищаться, поэтому на позиции вингеров зачастую играют универсальные футболисты, умеющие хорошо играть в обороне – Рис Джеймс, Маркос Алонсо, Бен Чиллвел и Калум Хадсон-Одои. Очевидно, что в эту формацию игры уже возрастной футболист Виллиан не подходит.

Ранее в Бразилию уехал другой бразилец, который внес важный вклад в "Шахтер" – Тайсон. Футболист также расторг контракт по обоюдному согласию, чтобы суметь подписать контракт с новым клубом в качестве свободного агента.