Колишня зірка "Шахтаря" повернувся до Бразилії

Бразильський півзахисник міг отримувати зарплату за контрактом в "Арсеналі", але допоміг англійському клубу заощадити.

Колишній вінгер донецького "Шахтаря" бразилець Вілліан продовжить свою кар'єру на Батьківщині, повідомляє офіційний сайт бразильського "Корінтіанса".

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Цікаво, що заради повернення в клуб, в якому він починав кар'єру, футболіст відмовився від своєї зарплати в лондонському "Арсеналі" та погодився покинути клуб як вільний агент без будь-яких компенсацій в подяку за проведений в команді час.

Вілліан визнав, що його кар'єра в лондонському "Арсеналі" не склалося належним чином і настав час змінити клуб.

33-річний бразилець підписав дворічний контракт із новим клубом. Він уже виступав за бразильців у період із 2005 по 2007-й рік.

На початку літа англійські ЗМІ писали, що Вілліан може повернутися в "Челсі" з "Арсеналу", проте лондонський клуб обрав інший трансферний вектор, підписавши кращого бомбардира чемпіонату Італії бельгійця Ромелу Лукаку.

Також у "Челсі" вистачає футболістів, які можуть зіграти на фланзі — Томас Тухель надає перевагу схемі гри з латералями, в його команді футболісти повинні вміти й атакувати і захищатися, тому на позиції вінгера часто грають універсальні футболісти, які вміють добре грати в обороні — Ріс Джеймс, Маркос Алонсо, Бен Чіллвел і Каллум Гадсон-Одой. Очевидно, що в цю формацію гри вже вікової футболіст Вілліан не підходить.

Раніше в Бразилію виїхав інший бразилець, який зробив важливий внесок у "Шахтар" — Тайсон. Футболіст також розірвав контракт за обопільною згодою, щоб зуміти підписати контракт із новим клубом як вільний агент.