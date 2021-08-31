Милевский не завершает карьеру – менеджер футболиста

Представитель Артема Милевского опроверг Фокусу слухи, что нападающий больше не будет играть в футбол.

Менеджер бывшего нападающего киевского "Динамо" Артема Милевского прокомментировал для Фокуса информацию о том, что его подопечный завершает футбольную карьеру.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"На данный момент это выглядит не более, чем выдумкой журналиста. Нам, конечно, приятно, что Артема помнят, но информация о завершении карьеры не соответствует действительности. Поверьте, когда мы примем решение, мы сами об этом объявим", — сказал Фокусу Александр Панков.

Ранее об этом рассказывал ведущий YouTube канала "Татотаке" Андрей Сенькив.

Милевский был воспитанником "Динамо" и там сформировался, как один из перспективных футболистов того времени. За "Динамо" Милевский провел 270 матчей, в которых забил 87 голов. Однако Милевский так и не вышел на более высокий уровень за свою карьеру.

Нападающий играл в Турции за "Газиантепсор", в Хорватии за "Хайдук", в Румынии за "Конкордию", в России за "Тосно", в Венгрии за "Кишварду" и в Беларуси за брестское "Динамо".

После этого нападающий вернулся в Украину, где выступал за "Минай". Клуб по итогам чемпионата занял последнее место в чемпионате Украины и должен был покинуть турнир, однако остался в следующем чемпионате, заменив донецкий "Олимпик". Сам же Милевский принял решение не оставаться в "Минае" и находится в поисках нового клуба в качестве свободного агента.

Ранее Милевский рассказывал о том, что после ухода из "Динамо" в 2013 году, он испытал психологический кризис и даже не хотел играть в футбол. От решения закончить с футболом его отговорил менеджер футболиста и близкие друзья.