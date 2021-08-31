Мілевський не завершує кар'єру — менеджер футболіста

Представник Артема Мілевського спростував Фокусу чутки, що нападник більше не буде грати в футбол.

Менеджер колишнього нападника київського "Динамо" Артема Мілевського прокоментував для Фокуса інформацію про те, що його підопічний завершує футбольну кар'єру.

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"Наразі це має вигляд вигадки журналіста, не більше. Нам, звичайно, приємно, що Артема пам'ятають, але інформація про завершення кар'єри не відповідає дійсності. Повірте, коли ми приймемо рішення, ми самі про це оголосимо", — сказав Фокусу Олександр Панков.

Раніше про це розповідав ведучий YouTube каналу "Татотаке" Андрій Сеньків.

Мілевський був вихованцем "Динамо" і там сформувався як один із перспективних футболістів того часу. За "Динамо" Мілевський провів 270 матчів, у яких забив 87 голів. Однак Мілевський так і не вийшов на вищий рівень за свою кар'єру.

Нападник грав у Туреччині за "Газіантепсор", у Хорватії за "Хайдук", у Румунії за "Конкордію", в Росії за "Тосно", в Угорщині за "Кишварда" і в Білорусі за Брестське "Динамо".

Після цього нападник повернувся в Україну, де виступав за "Минай". Клуб за підсумками чемпіонату посів останнє місце в чемпіонаті України і повинен був покинути турнір, проте залишився в наступному чемпіонаті, замінивши донецький "Олімпік". Сам же Мілевський прийняв рішення не залишатися в "Минаї" і перебуває в пошуках нового клубу в якості вільного агента.

Раніше Мілевський розповідав про те, що після відходу з "Динамо" в 2013 році, він відчув психологічну кризу і навіть не хотів грати в футбол. Від рішення закінчити з футболом його відрадив менеджер футболіста і близькі друзі.