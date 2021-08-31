"Динамо" подписало нового бразильского нападающего

Президент "Динамо" сдержал слово и приобрел нового игрока в состав чемпионов Украины.

Киевское "Динамо" объявило о подписании бразильского нападающего Витиньо, сообщает официальный сайт киевлян.

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Киевляне подписали с 22-летним бразильцем долгосрочный контракт – молодой нападающий подписал пятилетний контракт. До этого Витиньо выступал в бразильском "Атлетико Паранаенсе", чьим воспитанником он и является.

Витиньо демонстрировал результативный футбол на своей Родине – в последнем сезоне бразилец отличился девятью голами и отдал четыре голевые передачи в 27 матчах.

Несмотря на свой молодой возраст, Витиньо уже успел отыграть 60 матчей за "Атлетико Паранаенсе".

Бразилец выбрал себе 22-й номер в новом клубе и вскоре будет заявлен на все турниры, в которых киевское "Динамо" участвует. Витиньо может сыграть на позиции вингера и основного нападающего.

Скорее всего Витиньо дебютирует за киевлян в матче чемпионата Украины против харьковского "Металлиста-1925", который состоится 11 сентября после паузы на матчи национальных сборных, которые будут играть в квалификации на чемпионат мира в Катаре.

По данным бразильских СМИ, трансфер Витиньо обойдется киевлянам примерно в 5 миллионов евро. Именно на этой сумме стороны остановились во время переговоров.

Таким образом, скорее всего, покинет команду во время трансферного дедлайна нападающий Владислав Супряга, которым интересуется ряд клубов из Италии. Украинец находится в сфере интересов "Сампдории" и "Дженоа".

Также киевляне ведут переговоры о продаже люксембургского вингера Жерсона Родригеса в "Салернитану". Возможно, команду покинут оба футболиста, либо только один из них.