"Динамо" підписало нового бразильського нападника

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Київське "Динамо" оголосило про підписання бразильського нападника Вітіньйо, повідомляє офіційний сайт киян.

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Кияни підписали з 22-річним бразильцем довгостроковий контракт — молодий нападник підписав п'ятирічний контракт. До цього Вітіньйо виступав у бразильському "Атлетіко Паранаенсе", чиїм вихованцем він і є.

Вітіну демонстрував результативний футбол на своїй Батьківщині — в останньому сезоні бразилець відзначився дев'ятьма голами і віддав чотири гольові передачі в 27 матчах.

Незважаючи на свій молодий вік, Вітіньйо вже встиг відіграти 60 матчів за "Атлетіко Паранаенсе".

Бразилець вибрав собі 22-й номер у новому клубі і незабаром буде заявлений на всі турніри, в яких київське "Динамо" бере участь. Вітіньйо може зіграти на позиції вінгера і основного нападника.

Швидше за все, Вітіньйо дебютує за киян у матчі чемпіонату України проти харківського "Металіста-1925", який відбудеться 11 вересня після паузи на матчі національних збірних, які гратимуть у кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі.

За даними бразильських ЗМІ, трансфер Вітіньйо обійдеться киянам приблизно в 5 мільйонів євро. Саме на цій сумі сторони зупинилися під час переговорів.

Таким чином, швидше за все, покине команду під час трансферного дедлайну нападник Владислав Супряга, яким цікавиться низка клубів із Італії. Українець перебуває в сфері інтересів "Сампдорії" і "Дженоа".

Також кияни ведуть переговори про продаж люксембурзького вінгера Жерсона Родрігеса в "Салернітану". Можливо, команду покинуть обидва футболісти, або тільки один з них.