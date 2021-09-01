"Атлетико" вернуло звезду из "Барселоны" в последний момент

Испанские гранды в последний час трансферного окна договорились о крупном переходе.

Мадридский "Атлетико" и каталонская "Барселона" в последний момент согласовали переход французского нападающего Антуана Гризманна.

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Любопытно, что Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" в 2019 году за 120 миллионов евро, но так и не сумел стать новой звездой каталонского клуба. В итоге Гризманн вернется в свой клуб, за который он выступал в период с 2014 по 2019 год, согласно арендному соглашению.

Аренда футболиста обойдется мадридскому клубу в 10 миллионов евро, после чего клуб должен будет активировать опцию о выкупе контракта футболиста за 40 миллионов евро.

"Барселона" же нашла замену Гризманну в лице нападающего "Севильи" Люка Де Йонга. Каталонский клуб также арендовал футболиста с обязательной опцией выкупа.

Любопытно, что "Барселона" продолжает подписывать контракты с футболистами, исключительно нидерландской национальности. В команде уже есть полузащитник Френк Де Йонг, нападающий Мемфис Депай, а также защитника Сержиньо Деста. Напомним, что главным тренером команды является нидерландский специалист Рональд Куман.

В свою очередь, "Атлетико" было вынуждено разгрузить зарплатную ведомость, чтобы переход Гризманна состоялся и отдало в аренду одного из лучших полузащитников команды Сауля, который подписал контракт с "Челси".

Английский клуб заплатит за аренду 4 миллиона евро с обязательной опцией выкупа футболиста за 35 миллионов евро. Отметим, что Сауль является воспитанником "Атлетико" и всю карьеру провел в одном клубе, начиная с 2008 года и дебютировал за основную команду в 2011 году.