"Атлетіко" повернуло зірку з "Барселони" в останній момент

Іспанські гранди в останню годину трансферного вікна домовилися про великий перехід.

Мадридський "Атлетіко" і каталонська "Барселона" в останній момент узгодили перехід французького нападника Антуана Грізманна.

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Цікаво, що Грізманн перейшов у "Барселону" з "Атлетіко" в 2019 році за 120 мільйонів євро, але так і не зумів стати новою зіркою каталонського клубу. Зрештою Грізманн повернеться в свій клуб, за який він виступав у період із 2014 по 2019 рік, згідно з орендною угодою.

Оренда футболіста коштуватиме мадридському клубу 10 мільйонів євро, після чого клуб повинен буде активувати опцію про викуп контракту футболіста за 40 мільйонів євро.

"Барселона" ж знайшла заміну Грізманну в особі нападника "Севільї" Люка Де Йонга. Каталонський клуб також орендував футболіста з обов'язковою опцією викупу.

Цікаво, що "Барселона" продовжує підписувати контракти з футболістами, виключно нідерландської національності. У команді вже є півзахисник Френк Де Йонг, нападник Мемфіс Депай, а також захисник Сержиньйо Деста. Нагадаємо, що головним тренером команди є нідерландський фахівець Рональд Куман.

Зі свого боку, "Атлетіко" було змушене розвантажити зарплатну відомість, щоб перехід Грізманна відбувся і віддало в оренду одного з кращих півзахисників команди Сауля, який підписав контракт із "Челсі".

Англійський клуб заплатить за оренду 4 мільйони євро з обов'язковою опцією викупу футболіста за 35 мільйонів євро. Зазначимо, що Сауль є вихованцем "Атлетіко" і всю кар'єру провів в одному клубі, починаючи з 2008 року і дебютував за основну команду в 2011 році.