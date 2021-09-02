Футболиста сборной Исландии обвинили в сексуальных домогательствах

Руководство федерации футбола Исландии подало в отставку в полном составе после инцидента.

Исландского футболиста обвинили в сексуальном насилии, которое случилось в 2017 году, сообщает BBC.

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25-летняя девушка призналась, что в 2017 году один из игроков футбольной сборной Исландии домогался ее в ночном клубе Рейкьявика. Девушка утверждает, что футболист вел себя недопустимо: трогал ее между ног и хватал за конечности. По словам девушки, в ту ночь она и еще одна девушка обратились в полицию.

Имя футболиста не называется, но один из шведских клубов огласил, что это его игрок. Учитывая, что за "Гетеборг" играет лишь один игрок из сборной Исландии, то можно предположить, что речь идет о футболисте Колбейне Сигторссоне.

После информации о харассменте руководство федерации футбола Исландии подало в отставку в полном составе.

Глава Федерации Гудни Бергссон заявил, что ранее жалоб на игроков сборной федерация не получала, за что подвергся критике со стороны исландцев в социальных сетях. Глава федерации был вынужден подать в отставку из-за неосторожного комментария прессе. Он принес извинения за свой комментарий перед всеми пострадавшими.

Инцидент также прокомментировала премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир. Политик заявила, что огорчена сложившейся ситуацией и поддержала жертв произошедшего инцидента. Женщина выразила надежду, что подобное больше случится в будущем и ситуация не испортит имидж исландского спорта в мире.

Ранее из-за подозрений в домогательствах к несовершеннолетним был отстранен от тренировок один из игроков английского "Эвертона". Также вскоре состоится суд на защитником "Манчестер Сити" Бенджамином Менди, которого обвинили в изнасилованиях.