Футболіста збірної Ісландії звинуватили в сексуальних домаганнях

Керівництво федерації футболу Ісландії подало у відставку в повному складі після інциденту.

Ісландського футболіста звинуватили в сексуальному насильстві, яке сталося у 2017 році, повідомляє BBC.

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25-річна дівчина зізналася, що у 2017 році один з гравців футбольної збірної Ісландії домагався її в нічному клубі Рейк'явіка. Дівчина стверджує, що футболіст поводився неприпустимо: чіпав її між ніг і хапав за кінцівки. За словами дівчини, у ту ніч вона і ще одна дівчина звернулися в поліцію.

Ім'я футболіста не називається, але один зі шведських клубів оголосив, що це його гравець. З огляду на те, що за "Гетеборг" грає лише один гравець зі збірної Ісландії, то можна припустити, що мова про футболіста Колбейна Сігторссона.

Після інформації про харасмент керівництво федерації футболу Ісландії подало у відставку в повному складі.

Глава Федерації Гудні Бергссон заявив, що раніше скарг на гравців збірної федерація не отримувала, за що піддався критиці з боку ісландців у соціальних мережах. Глава федерації був змушений подати у відставку через необережний коментар пресі. Він приніс вибачення за свій коментар перед усіма постраждалими.

Інцидент також прокоментувала прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоуттір. Політикиня заявила, що засмучена ситуацією, що склалася, і підтримала жертв інциденту. Жінка висловила надію, що подібного більше не трапиться в майбутньому і ситуація не зіпсує імідж ісландського спорту у світі.

Раніше через підозри в домаганнях до неповнолітніх був відсторонений від тренувань один з гравців англійського "Евертона". Також незабаром відбудеться суд над захисником "Манчестер Сіті" Бенджаміном Менді, якого звинуватили у зґвалтуваннях.