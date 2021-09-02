Украинский клуб подписал бывшего футболиста сборной Португалии

"Днепр-1" усилил состав защитником из чемпионата Португалии.

Днепропетровский "Днепр-1" объявил о переходе новичка, сообщает официальный сайт клуба.

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Днепряне усилились 26-летним португальце Нелсоном Монте, который выступает на позиции центрального защитника.

Нелсон подписал с украинским клубом двухлетний контракт и взял себе 5-й номер на футболке.

Позавчера, 31 августа, у футболиста истекло соглашение с его предыдущим клубом португальским "Риу Аве", поэтому он перешел в украинский клуб в качестве свободного агента и без дополнительной компенсации за переход.

Монте является воспитанником "Риу Аве" и на протяжении всей карьеры играл только за этот клуб. Всего защитник сыграл в 103 матчах чемпионата Португалии, 17 раз выступал за команду в Кубке Португалии и провел три матча в Лиге Европы. В детском футболе Монте попал в академию лиссабонской "Бенфики", где считался одним из главных талантов своего возраста.

В юности вызывался в юношескую и молодежную сборную Португалии – Нельсон провел 18 матчей за сборную своей страны.

Также перед окончанием трансферного окна усилил свой состав и чемпион Украины – киевское "Динамо". Киевляне объявили о подписании бразильского футболиста Витиньо, который может сыграть на позиции левого вингера, а также центрального нападающего.

В свою очередь, киевский клуб отпустил в аренду левого вингера из Люксембурга Жерсона Родригеса. "Динамо" вело переговоры о его продаже с итальянской "Салернитаной", но в итоге не сумело договориться о полноценном трансфере, а только об его аренде в стан французского новичка чемпионата – "Труа".